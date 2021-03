Deze week beginnen de Rode Duivels aan hun kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022. Zaterdag nemen ze het op tegen Tsjechië. De huidige vedette van de nationale ploeg is Tomás Soucek, die nochtans niet voorbestemd leek om dat niveau te halen.

Elf goals in 42 wedstrijden. Dat is een rendement dat hoger ligt dan dat van Sébastien Haller, de Franse aanvaller die West Ham in de zomer van 2019 losweekte bij Frankfurt voor een bedrag van 50 miljoen euro en die ondertussen alweer vertrokken is naar Ajax. Tomás Soucek blinkt uit in de kunst van de infiltratie in de vijandelijke rechthoek. Door David Moyes werd hij als verdedigende middenvelder opgesteld in een 4-2-3-1 en vandaag de dag wordt hij beschouwd als een van de beste box-to-boxspelers in de Premier League.

Wanneer Soucek in 2015 op de deur klopt van de eerste ploeg van Slavia Praag, nadat hij er de jeugdreeksen heeft doorlopen, hebben ze in de Tsjechische hoofdstad niet echt veel vertrouwen in hem. Hoewel hij opgeleid werd als verdedigende middenvelder, zagen de meeste jeugdtrainers in hem nog eerder een centrale verdediger dan een middenvelder die zich weet aan te passen aan het moderne voetbal. Begin 2015 wordt hij uitgeleend aan Viktoria Zivkov in de Tsjechische tweede klasse, maar ook daar kan hij niet meteen overtuigen. 'Het is niet dat hij over het hoofd werd gezien, hij was gewoon niet goed genoeg', zegt David Cermak, een Tsjechische journalist, bij de BBC. Wanneer Jindrich Trpisovsky, die Soucek zijn profdebuut liet maken tijdens diens uitleenbeurt aan Zivkov, in de zomer van 2017 wordt aangesteld als T1 van Slavia, is Soucek uiteraard de eerste naam die hij op het wedstrijdblad schrijft. KAA Gent is na het vertrek van Sven Kums op zoek naar een nummer 6 die op zijn gemak is aan de bal en zo wordt Soucek enkele weken later voorgesteld door de bemiddeling van Maxime Dery, die op dat ogenblik scout voor Gent. 'Het was een speler die indruk op me maakte, want ik vond hem erg intelligent. Hij had al goeie voeten voor iemand van zijn lengte en hij was degene die het tempo van zijn ploeg bepaalde. 'Wat ik ook aan hem waardeerde, was zijn vermogen om kalm te blijven zelfs wanneer hij onder druk werd gezet. Hij was niet bang om een man uit te schakelen om het spel wat zuurstof te geven', zegt Dery, die ook wel gebreken opmerkt. 'Hij richtte zich helemaal niet naar voren en had dus slechte statistieken. We hadden de indruk dat hij stopte met voetballen van zodra de bal in het voorste derde van het veld kwam.' Slavia, dat werd opgekocht door Chinezen, vroeg tussen de vijf en de zes miljoen euro om Soucek te laten gaan, maar dat was te veel voor Gent, zeker voor een speler van 22 jaar die nog niet helemaal was doorgebroken in de Tsjechische competitie. 2018/19 is het seizoen van de bekroning voor Slavia, met de dubbel beker-titel en een kwartfinale in de Europa League. En de man van het seizoen heet Tomás Soucek. Hij is echt de metronoom op het middenveld van een ploeg die samengesteld is uit bekende gezichten uit de Pro League zoals Simon Deli, Michael Ngadeu of Peter Olayinka. Hij scoort ook 18 keer in 49 wedstrijden, alle competities samengeteld, wat hem tot de meest beslissende verdedigende middenvelder van Europa maakt. Door het gebrek aan dat offensieve aspect in zijn spel weg te gommen krijgt hij al veel aanbiedingen. In het begin van het seizoen 2019/20 wordt hij tot aanvoerder benoemd en gaat het hem voor de wind. Met 8 goals in 17 wedstrijden en goeie prestaties in de Champions League in een poule des doods met Inter, Barcelona en Dortmund maakt Soucek indruk. Op 29 januari 2020 gaat hij in op de lokroep van de Premier League via een verrassende uitleenbeurt met aankoopoptie die hem verbindt aan de Hammers van West Ham. De Tsjech paste zich meteen aan het Britse voetbal aan en hielp West Ham om zich te handhaven in de Premier League. De Londenaars moesten er dus niet lang over nadenken om de aankoopoptie van ongeveer 16 miljoen euro te lichten. In de Tsjechische media werd dat bedrag buitenproportioneel genoemd, maar over het Kanaal was hij een revelatie. 'Ik ga eerlijk zijn, ik had hem niet op deze manier zien evolueren. Ik merkte wel zijn talent als nummer 6, maar ik dacht niet dat hij zo compleet zou worden. Hij is nu een heel moderne middenvelder', bevestigt Dery, die zich tegenwoordig als zelfstandig scout in Zuid-Frankrijk gevestigd heeft. In een systeem met twee half-verdedigende middenvelders heeft de Tsjech de neiging om zich heel erg naar voren te richten, daarbij goed geholpen door zijn ploegmaat Declan Rice, die meer voor de verdediging blijft hangen. Hij is erg agressief in de balrecuperatie en op zijn gemak met lange ballen. Soucek is ook een geducht wapen op stilstaande fases, met name bij corners, waaruit hij dit seizoen alleen al drie keer scoorde dankzij zijn 1,92 meter. Met bijna zes gewonnen luchtduels per match is hij bovendien een van de besten in de Premier League op dat vlak, voor ene Christian Benteke en maar nipt voorafgegaan door Oliver McBurnie van Sheffield, die 6,3 gewonnen luchtduels per wedstrijd achter zijn naam heeft. Dat is paradoxaal voor een speler die destijds niet zo bekendstond om zijn kopspel. Met een ietwat klassieke stijl à la Thomas Müller is Soucek toch een rasechte moderne box-to-box, die een groot aantal kilometers kan afmalen in een wedstrijd en daarbij defensieve hardnekkigheid aan offensieve impulsen koppelt. Hij blinkt uit in defensieve omschakeling en is een van de spelers die de meeste overtredingen begaan. Met naast hem de sterke Michail Antonio kan Soucek aanvallend veel impact hebben - het is niet voor niets dat West Ham een van de ploegen is die de meeste voorzetten (en ook geslaagde voorzetten) trappen in de Premier League. 'Het zijn nogal wat goals vanuit de herneming die hij maakt. Hij is vaak bij de afvallende bal. Dat toont aan dat hij altijd op de juiste plaats staat', legt Dery uit. Kortom, de Tsjech is dé revelatie in de Premier League, een competitie met nochtans nogal wat Belgische accenten. Zaterdag is het aan Youri Tielemans en Kevin De Bruyne om te tonen dat het weldegelijk zij zijn die heersen rond de middencirkel. Door Robin Maroutaeff