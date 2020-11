Club Brugge flitst niet in België en dan recht je ook in Europa niet de rug tegen een sterke tegenstander. Peter 't Kint vraagt zich af of er gewenning optreedt bij de Belgische kampioen.

Heerlijk is het, topvoetbal. Klinisch dodelijk, snel, precieze passing, hoog tempo. En vooral: veel snelheid en verticaliteit. Twee keer hebben we genoten van Borussia Dortmund, en het enthousiasme dat de jeugd er brengt: Jadon Sancho, Erling Haaland, Jude Bellingham, Giovanni Reyna,... Lucien Favre (63) liet zijn jonge veulens los en zag dat het goed was. Een paar jaar geleden was de man nog geïnteresseerd in Hans Vanaken, maar in dit voetbal zien we de Limburger niet direct meedraaien. Favre heeft, onder de (in)druk van de evolutie in het Duitse voetbal, duidelijk bijgestuurd.Club kan lastig om met dit soort tegenstand, als het tempo hoog ligt. We zagen het in de heenwedstrijd, vorig seizoen op Old Trafford (weliswaar ook een tijd met tien), thuis tegen PSG toen Kylian Mbappé zijn duivels ontbond, onder Ivan Leko in Salzburg (3-0 aan de rust, na een dodelijke eerste helft). Het is blijkbaar moeilijk, om enkele dagen na een lager tempo in de Jupiler Pro League twee à drie versnellingen hoger te schakelen, tegen tegenstanders die sterker aan de bal zijn, en sneller lopen.Gelukkig doet Dortmund niet mee in onze competitie, zuchtte Clement. Net als zijn spelers maakte ook hij een foutje. Mats Rits, op één kaart van een schorsing, inbrengen bij 3-0 was niet nodig. Ook al geef je - ongetwijfeld - de opdracht mee voorzichtig te zijn, in zijn enthousiasme en winnaarsdrift denkt een speler niet altijd even helder.In theorie maakt het dubbele verlies tegen Dortmund voor de kwalificatiekansen van Club weinig uit. Zenit is een eerste finale, om te overwinteren, en dan kan Rome uit een tweede worden, om je te belonen. Club slaagt er nu al twee seizoenen op rij in Europees te overwinteren. Dat moet nu ook weer kunnen. In die zin is de Europese missie tot dusver geslaagd. De rest is (een financieel welgekomen) bonus. De vraag is: wat koop je ermee? Salzburg en Manchester United waren na de winter geen succes, 4-0 en 5-0 op verplaatsing. Wordt het straks wat anders in de Europa League? Het ambitieuze duo Mannaert-Verhaeghe plafonneert wat, zolang er geen verse zuurstof in de ploeg kan worden gepompt. Via een ander format, een nieuw stadion, of transfers. Club flitst niet in eigen land, de niet aanwezige achterban zit daar allicht ook voor iets tussen. Leider in België, maar na dertien speeldagen toch al drie keer verloren en twee keer gelijk. Sinds de 3-0 tegen Anderlecht (en het sluiten van de transfermarkt waarop amper werd bewogen) offensief moeizaam. We zullen niet zeggen dat ze nog tegen hun goesting in Brugge voetballen, maar sprankelen doen ze niet, de vrijbuiters die hun zinnen hadden gezet op een transfer. Is het een kwestie van iets te veel gewenning? Clement gaf het vorige zomer al aan: de uitdaging om zichzelf op te volgen als kampioen, lag er. Maar ze is lastig om te verwezenlijken, zo lijkt. Wie of wat prikkelt hen nog?Een jaar geleden was er PSG uit, op speeldag vier. Toen voetbalde Club in de tweede helft wel vlot, leuk combinerend, dwong het zelfs een strafschop af en had het uitzicht op een gelijkspel. Diagne verknoeide het. Toen we gisteren Michael Krmencik zagen knoeien - hardwerkend, maar geen spits voor dit niveau - dachten we aan Emmanuel Dennis.Diagne, Dennis,... Voor coaches die houden van structuur en hard werk is het lastig omgaan met dit soort intuïtieve, op zichzelf gerichte voetballers. Hoe houd je flyers die liever hun eigen ding doen binnen de groepscontext, als ze niet presteren?We kennen Haaland niet, en hij lijkt ook niet de meest eenvoudige, maar als je uit alle hoeken scoort, mag je wellicht wel iets meer. Wat nonchalanter zijn op training, zoals Thomas Meunier aangaf. Dennis is dat ook, maar dan moet je het wel in wedstrijden laten zien.Het is van alle tijden. Robbie Rensenbrink trok ook vooral zijn nette pak aan in topwedstrijden. Voor Beringen-uit moest je ook niet op hem rekenen. Toen de spelers van Antwerp veertig jaar geleden klaagden over Karl Kodat en hoe die stond toe te kijken, hondje aan de leiband, hoe zijn ploegmaats hard zwoegden op training, antwoordde Guy Thys: 'Willen jullie zondag winnen? Laat hem dan gerust.'Je moet het dan wel laten zien. Dé challenge van Dennis en Diatta is volgende week thuis tegen Sint-Petersburg. Vorig seizoen volgde na Parijs de 1-1 in Istanboel tegen Galatasaray. De geniale ingeving van Diatta, in het slot van de partij, toen alles verloren leek.Ze kunnen woensdag veel goedmaken, die twee.