Het EK voor beloften, het WK voor vrouwen, de Copa América, de Gold Cup en ook nog de Afrika Cup in Egypte, in temperaturen van veertig graden. Wie stopt deze waanzin?

Niemand. Dat is de conclusie. Integendeel, de zomertoer van Barça begint al op 23 juli, met een topper tegen Chelsea. Locatie: het Japanse Saitama, aan de andere kant van de wereld. 'Fijn' voor zij die op dit moment nog de Copa América in Brazilië afwerken. Voor Messi was het afgelopen zondag tegen Qatar zijn 55e officiële wedstrijd van het seizoen. Fijn in zo'n post-W...