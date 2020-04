Football Manager is een razend populaire game met een waanzinnige database aan voetballers. Meer dan eens voorspelde het spel al welke talenten er zullen doorbreken. Wie staat er nu op hun radar?

Elke liefhebber van het spel zag in de media al wel eens een talent overladen worden met lof om dan te denken: die kende ik al lang. 'Ik ben een paar seizoenen coach geweest van NAC Breda', vertelt Cyriel Dessers, die in het echte leven voor Heracles voetbalt. 'Mijn absolute smaakmaker daar was Billy Gilmour. Het was best leuk om te zien dat hij onlangs ook echt is doorgebroken bij Chelsea.'

De voorbeelden zijn ontelbaar. Het meest recente is Erling Haaland. In Football Manager werd de aanvaller van RB Salzburg al meer dan honderd keer gekocht nog lang voor er sprake was van een transfer naar een grotere ploeg. Op Twitter werd hij door het officiële account én de spelers van de game dan ook al lang gehypet. Toen Dortmund de Noor afgelopen winter binnenhaalde, speelde het daar gretig op in. 'Al die uren Football Manager hebben dan toch iets opgebracht', tweette het met een knipoog.

Dortmund beschikt trouwens over nog een 'wonderkind', zoals de absolute toptalenten in het spel worden genoemd. SergioGómez werd in de winter van 2018 weggeplukt uit de jeugd van Barcelona. Dit seizoen wordt hij uitgeleend aan de Spaanse tweedeklasser Huesca en ondanks het feit dat hij er daar geen uitzonderlijk seizoen heeft opzitten, wordt hij door Football Manager toch ontzettend hoog ingeschat. Schrik dus niet als hij over enkele jaren een van de smaakmakers van de Spaanse nationale ploeg is.

Bij Football Manager zijn ze erg fier op de jongeren die ze ontdekken. 'En toch kan ik me meer druk maken in de voetballers van wie we het verkeerd hadden gezien', zegt Miles Jacobson, de grote man achter Sports Interactive, dat Football Manager ontwikkelt. 'Op dit moment hebben we een slaagpercentage van 99 procent als het op spelers ouder dan 18 aankomt.'

Potential Ability

Om de mogelijkheden van de voetballers in te schatten, kleeft Football Manager een CA (current ability) en PA (potential ability) op alle spelers in het spel. Jongeren met de hoogste PA zijn logischerwijs de spelers die de grootste toekomst wordt voorspeld, zij zijn de zogenaamde 'wonderkinderen'. De spelers in onderstaande lijstjes worden gezien als de toekomstige sterren op hun posities:

Doelmannen: 1. Gianluigi Donnarumma (AC Milan) 2. Maarten Vandevoordt (KRC Genk) 3. Manuel Gasparini (Udinese) Verdedigers: 1. Dayot Upamecano (RB Leipzig) 2. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) 3. Matthijs de Ligt (Juventus) Middenvelders: 1. Sergio Gómez (Dortmund) 2. Florentino Luís (Benfica) 3. Ryan Gravenberch (Ajax) Aanvallers: 1. Kylian Mbappé (PSG) 2. João Félix (Atlético Madrid) 3. Pedri (Barcelona)

