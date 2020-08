De komende twee weken strijden de beste 8 Europese teams om de Champions League. We stellen ze aan je voor en geven ook meteen onze prognose voor het kampioenenbal.

Vanavond trappen PSG en Atalanta de eindronde van de Champions League op gang. Met acht strijden ze in Lissabon om de gegeerde trofee met de grote oren. Volgende week weten we al wie dat zal zijn, maar wie doet er eigenlijk mee en wie zijn volgens onze redacteurs de topfavorieten?

Onoverwinnelijke machine

'Bayern München wint dit jaar', is Frédéric Vanheule zeker, 'want coach Hansi Flick wil zijn topseizoen afsluiten met drie prijzen (Bundesliga, beker en de Champions League) en beschikt over een goed geoliede machine. Onder aanvoering van doelpuntenmachine Robert Lewandowski mist de Beierse grootmacht enkel de geblesseerde Franse rechtsachter Benjamin Pavard. Bovendien recupereren ze ook nog op het juiste moment centrale verdediger Niklas Süle, middenvelder Thiago Alcantara en Barcelonahuurling Philippe Coutinho.'

Guillaume Gautier is het eens met Vanheule. 'Bayern wint omdat zijn fysieke uitstraling doet denken aan die van 2013, toen de Duitsers door Europa walsten. Voor de tegenstand ging alles toen gewoonweg veel te snel. De ontbolstering van Alphonso Davies op de linksachter loste ook nog eens de verdedigende problemen op en met de goals van Lewandowski kan je eender welke match winnen.'

Ook bij hoofdredacteur Jacques Sys valt de keuze op de Rekordmeister. 'Bayern is en blijft een machine. Met een zeer brede, gelijkwaardige kern. Met een spits, Robert Lewandowski, die bijna altijd scoort. En met een trainer, Hansi Flick, die midden tussen de groep staat en zijn spelers bij alles betrekt.'

'Ik sluit me aan bij Jacques', zegt Peter t'Kint. 'Sinds Hansi Flick het overnam is Bayern een onoverwinnelijke machine geworden, met de beste spits ter wereld als afwerker.'

Europa veroveren

Volgens Martin Grimberghs wint Manchester City dit jaar de beker met de grote oren en dat om een simpele reden. 'Het is veel gemakkelijker om de Champions League te winnen als je de beste trainer en speler ter wereld in je rangen hebt.'

Gert Segers treedt hem daarin bij. 'Manchester City ging vlot voorbij Real Madrid, de kampioen van Spanje die in topvorm stak. Als je dat al lukt zonder veel moeite te doen, dan zie ik hen de Champions League niet meer ontglippen. Zeker niet met een ontketende Kevin De Bruyne die goals aanbiedt alsof hij een boterham aan het beleggen is en ze er desnoods zelf in pegelt als zijn team niet draait. Bovendien zijn ze meer dan ooit gedreven om die grote Europese trofee binnen te halen in een jaar dat ze in Engeland weggespeeld werden door Liverpool.'

En ook Aurélie Herman is overtuigd van de kracht van Manchester City. 'Het moet Manchester City worden, want Kevin De Bruyne is al de Gouden Bal én titel van beste voetballer van Engeland ontnomen. En dat is gewoon te veel voor de Rode Duivel die nog nooit zo sterk leek. Heersen in Engeland is niet slecht, maar Europa veroveren is nog beter.'

Geen Remontada

Jules Monnier ziet in het concept van de 'Final 8' een groot voordeel voor PSG. 'Als er geen terugwedstrijd is, kan er ook geen "remontada" komen. Bovendien is Neymar, anders dan de voorbije jaren, eindelijk fit op het moment van de beslissende wedstrijden. En zelfs al zijn Leipzig, Atlético en Atalanta niet te onderschatten, dan nog is de toernooizijde van PSG gunstiger dan de andere kant.'

Fles cava

Het team dat PSG drie jaar geleden met een remontada naar huis stuurde, zit ook nog in het toernooi en is de favoriet van Peter Mangelschots. 'Ik kies voor Barcelona, omdat het de Catalaanse variant van Philippe Clements fles ketch-up gaat tonen: de fles cava. Ze hebben dit seizoen wat lusteloos liggen schudden met die fles en er is niks uitgekomen. Maar nu is het de laatste kans om nog iets van het seizoen te maken, voor Messi misschien de laatste ooit bij Barça, dus gaat de kurk van de fles vliegen en de cava spuiten.'

Klein Duimpje

Zou dit jaar de Champions League gewonnen kunnen worden door een klein team. Geert Foutré hoopt het alleszins. 'Atalanta Bergamo wint dit jaar de Champions League. Omdat we allemaal heimelijk dromen dat Klein Duimpje de Reuzen verslaat en dat een club uit een stadje met 120.000 inwoners (even groot als pakweg Brugge of Namen) dat nog maar 1 prijs won (de beker in 1963) en pas zijn allereerste CL-campagne mee maakt zonder ook maar één ster in zijn rangen te hebben een modern voetbalsprookje schrijft. Wat voor hen pleit is dat ze de afgelopen maanden dé ploeg in vorm zijn, en garant staan voor aanvallend voetbal, met meer dan 100 gemaakte doelpunten in alle competities samen.'

