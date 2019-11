Wie gaat er al eerste de laan uitgestuurd worden? Dat is de vraag die de Engelse media bezig houdt. Unai Emery (Arsenal) en Ole Gunnar Solksjaer (Man United) zijn de grootste kanshebbers. Pochettino zit lachend te wachten.

Een echte 'sack race' (ontslagrace) is er aan de gang in de Premier League. Na 13 speeldagen zijn er nog maar 2 trainers ontslagen: Javi Gracia van Watford en vorige week nog Mauricio Pochettino van Tottenham. Maar volgens de Engelse media is het niet lang wachten op de volgende naam. Maar hoe lang?

...