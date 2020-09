Nederland zoekt naar een nieuwe bondscoach nadat Ronald Koeman de selectie verliet voor zijn droomjob bij Barcelona. Wie zijn de kanshebbers om hem op te volgen?

Vanavond speelt Nederland zijn eerste wedstrijd van de Nations League tegen Polen. Oranje wil opnieuw naar het eindtoernooi in 2021 zoals het ook al lukte in de eerste editie waar het in de finale verloor van Portugal. Daarvoor moet het dus doorgaan in een groep met Polen, Italië en Bosnië-Herzegovina. Het klinkt alleszins eenvoudiger dan de eerste editie van de Nations League toen het werd ingedeeld met Duitsland en regerend wereldkampioen Frankrijk.

Tegen Polen zullen ze het wel moeten doen zonder Ronald Koeman die Oranje nog wist te leiden naar die finaleplaats en naar EURO 2020. De Nederlandse bondscoach koos voor een avontuur in Barcelona waarna zijn assistent Dwight Lodeweges interim-bondscoach werd. Dat de Canadese Nederlander Koeman ook echt zal opvolgen, lijkt onwaarschijnlijk.'Ik ben er over gaan denken, maar dat was maar heel even', liet Lodeweges weten op zijn persconferentie van maandag. 'Ik ben hier voor de komende periode, tot er een oplossing is gevonden. Er gaat iemand anders komen, dat is in ieder geval de bedoeling.' Een verhaal zoals bij Marc Wilmots, die als assistent overnam van Georges Leekens, zit er dus niet aan te komen. Maar wie wordt het dan wel?De tijd van de grote Nederlandse coaches bij de grootste Europese clubs lijkt alweer even voorbij. Naast Ronald Koeman is Peter Bosz nog de enige Nederlander in een buitenlandse topcompetitie. De 56-jarige ex-coach van Ajax is dan ook een van de topfavorieten voor de job van bondscoach. Hij staat bekend om zijn ultra-aanvallende aanpak en is erg populair in Nederland. Bij Ajax bracht hij heel mooi voetbal waardoor hij een job aangeboden kreeg bij het grote Dortmund, maar daar viel hij al snel door de mand. Bij Bayer Leverkusen lijkt hij nu echter zijn carrière terug leven in te blazen met een recente kwartfinale in de Europa League.Peter Bosz is bovendien zowat de enige favoriet die zijn ambities om bondscoach te worden al heeft uitgesproken. 'Mocht het ooit echt passen, dan zou ik daar heel blij mee zijn. Het is het hoogste dat je kunt bereiken in Nederland', vertelde hij eerder. Jammer genoeg voor Nederland heeft Bosz nog een contract tot medio 2022 bij Bayer. De Nederlandse voetbalbond KNVB heeft dan wel miljoenen gekregen van Barcelona voor Koeman, maar wil dat niet meteen gaan uitgeven aan een nieuwe coach.Zou het gebeuren dat Louis van Gaal op zijn 69 voor een derde keer terugkeert naar Oranje? Het zou zomaar kunnen, want de ex-coach van onder meer Ajax en Manchester United zou bovenaan het lijstje van de KNVB staan. Van Gaal was al tweemaal bondscoach van Oranje, in 2000-2002 en 2012-2014. Zijn eerste periode werd een groot fiasco, maar dat zette hij goed door Nederland in 2014 op een atypische manier naar de derde plaats op het WK in Brazilië te leiden. Zou een derde termijn dan wel een goeie keuze zijn? Nu heeft hij zich toch wel al genoeg bewezen.Probleempje voor KNVB is dat Van Gaal eigenlijk al officieel gestopt is als coach. Normaal gezien moest dat al gebeurd zijn op zijn 55, dat werd uiteindelijk 65. En één persoon was daar niet zo blij mee, zijn vrouw Truus. Of Van Gaal dan nog eens zal terugkeren, zal dus van Truus afhangen. 'Zij heeft ook recht op een leven met Louis van Gaal en niet alleen de spelers', liet hij weten aan het Nederlandse Voetbal International.Gratis en meteen inzetbaar is Frank de Boer. De 50-jarige ex-international kende grote successen met Ajax, waar hij, in een moeilijke periode en met veel minder middelen dan nu, toch vier opeenvolgende titels behaalde. Bovendien heeft De Boer ook al ervaring met de nationale ploeg. Niet alleen als speler met zijn 112 caps, maar ook als assistent-coach van Bert van Marwijk tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika waar Nederland in de finale de duimen moest leggen tegen Spanje.Maar Frank de Boer heeft na die periode niet echt veel meer kunnen genieten van succes. Bij zijn volgende opdracht bij Inter hield hij het drie maanden uit en nadien was het al na tweeënhalve maand gedaan bij het Engelse Crystal Palace. Zijn laatste opdracht eindigde deze zomer bij het Amerikaanse Atlanta, waar hij het wel bijna twee jaar volhield. Is hij dan wel de geschikte coach voor Oranje?En ineens hoor je opnieuw de naam van Henk ten Cate opduiken in de Nederlandse media. Drie jaar geleden was het al bijna zover. Het was zelfs zo dichtbij dat Ten Cate bijna werd voorgesteld. De Nederlander had naar eigen zeggen al een mondeling akkoord met technisch directeur van de KNVB Hans van Breukelen, maar even later kwam het nieuws naar buiten dat diezelfde Van Breukelen ook aan de mouw van Dick Advocaat aan het trekken was. Ten Cate hoorde het nieuws en stopte zelf de onderhandelingen.Nu is er nog nauwelijks iemand van diezelfde bestuursleden over bij de bond, dus dat obstakel lijkt al weggewerkt. Maar wat kan Ten Cate nog? De ondertussen 65-jarige Nederlander coachte al tientallen clubs, maar werd pas echt bekend als assistent van Frank Rijkaard bij Barcelona. Als T1 werd hij echter nooit aangesteld bij een topclub en bovendien is hij ook al tien jaar niet meer aan een Europese job geraakt.De topfavorieten zijn allemaal Nederlanders, maar zou het kunnen dat de KNVB ook naar een buitenlander kijkt? Dat zou al van 1978 geleden zijn, toen de Oostenrijker Ernst Happel Oranje naar de finale van het WK leidde. Toen de bond in 2018 op zoek was naar een opvolger van Dick Advocaat, was de roep naar een buitenlander ook groot. Nederland zat in een historische dip, zowel met het nationale team als met de eigen clubs en enkel een buitenlander kon de situatie misschien nog veranderen. De KNVB keek toen naar Jürgen Klinsmann en Jorge Sampaoli maar koos dan uiteindelijk toch voor Ronald Koeman, die net ontslagen was bij Everton.Twee jaar later is die roep naar het buitenland bijna helemaal verdwenen. Ajax zit terug in een gouden periode en ook Oranje is helemaal terug na de vorige Nations League en de kwalificatie voor EURO 2020. Waarom dan nog naar buitenlanders kijken? Voorzichtig zitten de namen van Klinsmann, Mauricio Pochettino en Ralf Rangnick in enkele lijstjes, maar worden die pistes ook echt serieus genomen?