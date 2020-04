In Nederland en Frankrijk, waar de competities stopgezet werden, is de topschutter bekend. Maar hoe zit het in de andere Europese topliga's?

Nederland: spannende strijd

De Eredivisie zal het seizoen niet afmaken. Dat werd beslist door de Nederlandse voetbalbond. De topschutter is dus bekend en het is een Belg. Na Luc Nilis en Björn Vleminckx is het nu de beurt aan Cyriel Dessers. Hij maakte er 15 voor Heracles Almelo.

De Leuvenaar moet de prijs wel delen met Steven Berghuis van Feyenoord. De intussen 28-jarige Nederlander gold als een groot talent toen hij tussen 2012 en 2015 furore maakte bij AZ. Wat volgde was een mooie transfer naar Watford maar daar kwam hij maar aan 9 wedstrijden op 1 seizoen. Dan maar terug naar Nederland via een uitleenbeurt aan Feyenoord. Na een seizoen met 30 wedstrijden en 7 goals namen de Rotterdammers hem definitief over en werd Berghuis een vaste waarde in het team, met dit jaar als hoogtepunt.

Dessers en Berghuis schoten respectievelijk 68 en 71 keer op doel. Slechts één speler deed beter dit seizoen, Bryan Linssen van Vitesse. Uit zijn 72 schoten puurde hij 14 goals.

Nog opvallend: in de top 5 staat geen enkele speler van Ajax, dat nochtans de meeste doelpunten (68) maakte in de competitie. De Nederlandse flankaanvaller Quincy Promes staat pas zesde met 12 goals.

Top 5: 1. Steven Berghuis (Feyenoord) 15 1. Cyriel Dessers (Heracles) 15 3. Myron Boadu (AZ) 14 4. Bryan Linssen (Vitesse) 14 5. Oussama Idrissi (AZ) 13

Steven Berghuis © GETTY

Spanje: autoritaire Messi

Wie anders dan Lionel Messi voert de stand aan in La Liga. De Speler van het Jaar 2019 stond dit seizoen op eenzame hoogte bij FC Barcelona, waar de huisstijl verder lijkt af te brokkelen. Het team kreeg af te rekenen met blessures van Luis Suárez en Ousmane Dembélé en de kloof tussen spelers en bestuur lijkt steeds groter te worden.

Maar Messi nam de aanval op zijn schouders en leek Barça een volgende titel te schenken. 19 keer scoorde hij in 22 wedstrijden. Karim Benzema komt met z'n 14 goals nog een beetje in de buurt, maar daarachter is de kloof met teamgenoot Luis Suárez (11) groot. En de Uruguayaan speelde al niet meer sinds begin januari.

Lees ook: FC Barcelona: alleen nog jaknikkers gewenst

Top 5: 1. Lionel Messi (Barcelona) 19 2. Karim Benzema (Real Madrid) 14 3. Luis Suárez (Barcelona) 11 4. Lucas Pérez (Deportivo Alavés) 11 5. Gerard Moreno (Villarreal) 11

Lionel Messi © GETTY

Duitsland: wie doet Lewandowski wat?

Over absolute wereldspitsen gesproken, in Duitsland staat er ook zo een klepper op nummer 1. Robert Lewandowski heeft er een ongelooflijk jaar op zitten. De Pool scoorde in de eerste 11 wedstrijden minstens 1 keer en daarna stopte het niet echt. Na 23 speeldagen staat de spits van Bayern München eenvoudig aan kop met 25 goals. Dat is meer dan 1 goal per match...

En ook in de Champions League wist Lewandowski niet van ophouden. In 6 wedstrijden scoorde hij 11 keer! Doe het hem maar eens na. En dat ook nog eens in een seizoen waarin het in het begin niet echt liep voor Bayern. Het is dankzij de Pool dat Bayern nog in de top 5 stond tot het ontslag van Niko Kovac begin november.

Top 5: 1. Robert Lewandowski (Bayern) 25 2. Timo Werner (Leipzig) 21 3. Jadon Sancho (Dortmund) 14 4. Robin Quaison (Mainz) 12 5. Serge Gnabry (Bayern) 11

Robert Lewandowski © GETTY

Frankrijk: Ben Yedder en Mbappé broederlijk aan kop

Net zoals in Nederland kunnen we ook in Frankrijk al officieuze topschutters aanduiden. Die eer is dit jaar weggelegd voor Wissam Ben Yedder van Monaco en Kylian Mbappé van PSG. Elk met 18 goals. Toch wat minder spectaculair dan Robert Lewandowski, zou je denken, maar Mbappé maakte die 18 goals wel in slechts 20 matchen. Wat ook bijna een gemiddelde is van 1 goal per wedstrijd.

Maar Mbappé moeten we niet meer belichten. Die Wissam Ben Yedder misschien toch wel. De Fransman met Tunesische roots is altijd al en goaltjesdief geweest. Zijn doorbraak kende hij bij Toulouse, waar hij zes jaar speelde en 63 keer scoorde. Daarna kwam er een mooie transfer naar Sevilla waar hij in 138 wedstrijden 70 keer scoorde. Het leverde de 29-jarige spits zelfs al verschillende caps op bij wereldkampioen Frankrijk. Vorige zomer trok hij naar Monaco en nu is hij medetopschutter van de Ligue 1, met Monaco dat pas negende staat in de stand.

Top 5: 1. Wissam Ben Yedder (Monaco) 18 1. Kylian Mbappé (PSG) 18 3. Moussa Dembélé (Lyon) 16 4. Neymar (PSG) 13 5. Victor Osimhen (Lille) 13

Wissam Ben Yedder © GETTY

Engeland: Vardy kan het nog

Zijn absolute hoogtepunt, de titel met Liecester in 2016 (zaterdag exact 4 jaar geleden), ligt intussen al even achter hem. Maar Jamie Vardy blijft een goaltjesdief in de Premier League. In een team dat dit seizoen zelfs even leek mee te dingen naar de titel, zagen we terug de oude Vardy die het ene na het andere doelpunt maakte. Na 26 speeldagen al 19. En dat op zijn 33e in een competitie die gedomineerd werd door The Reds uit Liverpool.

De beste Red staat trouwens pas op de derde plaats. Mo Salah scoorde 16 keer, dat is evenveel als Sergio Agüero van Manchester City en 1 minder dan Pierre-Emerick Aubameyang van Arsenal. Het toont nog maar eens de teamgeest van Liverpool.

In de top 5 is ook geen plaats voor youngsters. De jongste van de beste vijf schutters is 27, Vardy leidt de dans zelfs als oudste van de groep.

Top 5: 1. Jamie Vardy (Leicester) 19 2. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) 17 3. Mo Salah (Liverpool) 16 4. Sergio Agüero (Man. City) 16 5. Danny Ings (Southampton) 15

Jamie Vardy © GETTY

Italië: Immobile blaast iedereen weg

En dan maar naar Italië, waar ze nog vurig hopen op een herstart van de competitie. Vooral Lazio ziet dat waarschijnlijk nog wel zitten. Na 26 speeldagen staan de hemelsblauwen uit Rome slechts op één punt van de gedoodverfde kampioen Juventus. En dat is niet in het minst te danken aan spits Ciro Immobile. Net zoals Lewandowski scoorde ook de Italiaan meer goals dan hij wedstrijden speelde.

In totaal liet hij 27 goals optekenen in 26 wedstrijden. Cristiano Ronaldo deed nog wel wat moeite om hem bij te halen, maar met zijn 21 goals staat hij er nog altijd 6 achter. En Romelu Lukaku staat als derde al op 10 doelpunten afstand. Niet slecht natuurlijk, voor een eerste jaar bij Inter.

Voor Juventus ging het alleszins nog een heel karwei worden om Lazio, met deze ontketende Immobile, op afstand te houden. Had de 30-jarige spits ook de Azzurri naar de Europese titel kunnen leiden? We zullen het nooit weten, maar dit moest wel zijn jaar worden.

Lees ook: Hoe Lazio Roma onder Inzaghi stabiliteit vond en titelkandidaat werd

Top 5: 1. Ciro Immobile (Lazio) 27 2. C. Ronaldo (Juventus) 21 3. Romelu Lukaku (Inter) 17 4. João Pedro (Cagliari) 16 5. Josip Ilicic (Atalanta) 15

Ciro Immobile © Belga Image

