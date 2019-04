Coach Adrie Koster rekent ook sterk op zijn 19-jarige huurling van Borussia Dortmund voor de bekerfinale tegen Ajax op 5 mei.

De Zweedse aanvaller met Eritrese roots geldt als de revelatie van de Eredivisie met twaalf doelpunten in twaalf duels. Alexander Isak is de eerste buitenlander die dat lukte, nadat hij in Tilburg zorgde voor de 2-0-eindstand tegenover PEC Zwolle. Een huzarenstukje en meteen goed voor een nieuw clubrecord bij Willem II, door voor de zevende opeenvolgende keer te scoren.

Isak geraakte in Tilburg door het vertrek in januari van de Spaanse spits Fran Sol (27) voor 3,5 miljoen euro naar het Oekraïense Dinamo Kiev. 'Op het lijstje van opvolgers was hij onze nummer één', beweert Adrie Koster. De ex-coach van Club Brugge en Beerschot AC raakte vooral overtuigd door een oefenwedstrijd van Willem II tijdens het winteroefenkamp in Marbella tegen de invallers van Borussia Dortmund, waarin Isak twee doelpunten maakte voor de Duitse kandidaat-kampioen.

Lange nek

Maar bij BVB zat Isak, geboren in het Zweedse Solna als zoon van Eritrese ouders die waren gevlucht voor de oorlog, al een tijdje op een zijspoor bij de veeleisende Zwitserse trainer Lucien Favre. In januari 2017 had Dortmund nochtans 8,6 miljoen euro op tafel gelegd voor het talent bij de Zweedse topclub AIK Fotboll, omdat ook Real Madrid 1,90 meter (voor amper 70 kilogram) plots bijzonder veel belangstelling toonde. Onder Peter Bosz sprokkelde Isak nauwelijks speelminuten, zijn kansen volgden vooral in het bekertoernooi.

Door zijn lange nek kreeg hij met 'de giraf' ook al een bijnaam. Isak oogt soms wat nonchalant, door zijn hangende schouders. Maar dat is slechts schijn. De Zweed toont zich explosief en onberekenbaar. Op zijn vijftiende zat hij al op de invallersbank bij AIK, waar hij op zijn zesde aansloot bij de jeugdopleiding, met 16 jaar en 199 dagen werd de spits de jongste doelpuntenmaker ooit in de Zweedse eerste klasse. In Tilburg zwerft Isak voorin, laat hij zich soms iets terugzakken en durft de diepste spits van links als van rechts komen. 'Daardoor is hij ook zo moeilijk te bespelen', weet Koster. 'Alexander blijft snel, heeft inzicht en overzicht, pakt uit met individuele acties en scoort gemakkelijk. Wat wil je nog meer op die leeftijd?'

Ongeduldig

Zijn toekomst oogt alvast onduidelijk. Isak ligt nog tot 2022 onder contract bij de werkgever van Rode Duivel Axel Witsel. Maar de vraag blijft hoe ongeduldig de drievoudig Zweeds international zelf is. Keert Isak terug naar Noordrijn-Westfalen, kiest hij voor een nieuwe verhuurperiode of een definitieve verkoop? In mei, na afloop van de verschillende competities en bekertoernooien, zal vermoedelijk veel duidelijker worden.