AA Gent heeft zich dinsdag geplaatst voor de play-offronde van de Champions League. De Buffalo's wonnen in de eigen Ghelamco Arena in de derde voorronde, die dit seizoen omwille van de coronapandemie uitzonderlijk in één duel werd afgewerkt, na een moeizame partij met 2-1 van Rapid Wenen.

Nieuwe hoofdcoach Wim De Decker bracht na 25 woelige dagen onder de leiding van Laszlo Bölöni opnieuw duidelijkheid in de ploeg. Ook zonder de herstelde kapitein Odjidja aan de aftrap werd de veldbezetting teruggebracht naar een 4-3-1-2, met de befaamde ruit op het middenveld die Jess Thorup de voorbije seizoenen hanteerde. De zwakke competitiestart (3/15) zat echter duidelijk nog in de Gentse hoofden.

Rapid begon immers het beste aan de partij. De Oostenrijkers speelden vrank en vrij en al in de eerste vijf minuten dreigden Fountas en Ullmann met schoten. De eerste Gentse mogelijkheid, een poging van Dorsch, ging ruim over. De Weense bezoekers bleven het meest gevaarlijk. Murg trapte eerst een grote mogelijkheid naast, op het halfuur ging zijn vrijschop een meter of twee over.

Gent had het geluk niet op achterstand te staan en strafte het gebrek aan efficiëntie van de Oostenrijkers tien minuten voor rust af. Dorsch knikte tegen de gang van het spel in aan de tweede paal een voorzet van Kums binnen, 1-0. Op slag van rust waren de Buffalo's zelfs dichtbij de 2-0. Een bedrijvige Yaremchuk kreeg de bal tot tweemaal toe niet tegen de netten. Fountas reageerde net voor de pauze nog met een afstandsschot, maar een voor het overige onzeker acterende Roef pakte uit met een fraaie zweefsprong.

Ook in de tweede helft waren de eerste kansen weer voor Rapid. Diepe spits Kara trapte tweemaal net over. Opnieuw was Gent echter efficiënter. Chakvetadze werd in de zestien neergehaald door Greiml en de bal ging op de stip. Yaremchuk trapte de elfmeter, via de benen van Rapid-doelman Strebinger, tegen de netten. Rapid bleef ook na de 2-0 kwaliteit voor doel ontberen. Fountas, in eigen land nochtans een garantie voor doelpunten, trapte tot tweemaal toe naast. Bij Gent was intussen Odjidja komen invallen, maar ook hij kon na een maand afwezigheid geen schwung in het spel van de thuisploeg brengen.

Het venijn zat hem nog in de start voor de Gentenaars. Invaller Demir plaatste voor Rapid drie minuten in blessuretijd de 2-1 knap voorbij Roef en in de absolute slotfase ontsnapte de thuisploeg helemaal. Murg mocht van dichtbij vrij koppen op doel, maar miste onbegrijpelijk. Een wispelturig Gent is duidelijk nog niet over haar dipje heen, maar plaatst zich wel voor de play-offronde van de Champions League.

Daarin is volgende week Dynamo Kiev de tegenstander. De Oekraïners rekenden in hun derde voorronde met 2-0 af met het Nederlandse AZ. De play-offs van de Champions League worden wel met heen- en terugwedstrijden afgewerkt. Gent speelt volgende week woensdag eerst thuis. Zes dagen later volgt de return in de Oekraïense hoofdstad.

'Niet veel tijd'

De Decker benadrukte dat de voorbereidingstijd erg kort was en dat de prestatie gezien de omstandigheden goed was. 'We hadden niet veel tijd om deze wedstrijd voor te bereiden, maar hebben als staf gisteren nog alles op alles gezet', begon De Decker. 'Er zat veel nervositeit in het team in het eerste kwartier, met veel afval in het spel. Nadien ging het beter en hebben we meer op balbezit kunnen spelen. Er waren veel zaken waar we als staf best tevreden over waren. Na rust zag je de werkpunten opnieuw. Dat kan ook niet anders. Het was voor sommige spelers moeilijk de focus te behouden. Spelers gingen ook uit positie spelen. Deze groep heeft de laatste weken al veel te verwerken gekregen. Overwinningen zijn de enige remedie om uit een dip te geraken. De spelers toonden zich heel bereidwillig. Ik ben er zeker van dat we de goede weg zijn ingeslagen. We gaan voor de komende weken vertrekken vanuit dit systeem (met een ruit op het middenveld, nvdr.), maar ik ga er zeker nog wijzigingen aan aanbrengen. Dit systeem zorgt er wel voor dat we het beste Gent kunnen zien.'

Giorgi Chakvetadze viel bij Gent op het uur uit met een blessure. Hij werd naar de kleedkamer gedragen door verzorgers, maar De Decker gaf aan dat 'op het eerste zicht' de ernst van de blessure meevalt. 'Ik denk dat hij een probleem had met de kuit. Ik dacht eerst dat het heel ernstig was, maar na de match leek het oké met hem. Hij is heel belangrijk voor ons. We hopen dat het meevalt. We waren op de weg terug om hem op zijn beste niveau te brengen.'

De Decker koos er tot slot voor zijn aanvoerder Vadis Odjidja, die een maand aan de kant stond met knieproblemen en een coronabesmetting, op de bank te laten starten. Even voorbij het uur kwam hij als invaller alsnog op het veld. 'Dat was een bewuste keuze', aldus De Decker. 'Vadis heeft een lastige blessure gehad en ik moest keuzes maken. Ik heb gisteren lang met hem gesproken. Ik denk dat dit de beste optie was, hem wel minuten geven maar niet laten starten.'

