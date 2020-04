President Aleksandr Loekasjenko beschouwt het coronavirus als een psychose.

Midden vorige week werd er wereldwijd nog in volgende landen gevoetbald: Nicaragua, Angola, Burundi, Myanmar, Turkmenistan en ... Wit-Rusland. De acht competitiewedstrijden op de eerste speeldag, die werd afgewerkt tussen 19 en 22 maart, lokten in totaal 10.474 fans. Opvallend daarbij: de spelers gaven elkaar de hand net voor de aftrap, alsof er van een coronacrisis helemaal geen sprake is. Tot ontzetting van Aljaksandr Hleb (ex-Stuttgart, Arsenal en Barcelona), die in een interview met The Sun stevig tekeer ging. 'Het virus maakt dat de Champions League en de Europa League net als een pak Europese topcompetities stilliggen', sprak de gewezen aanvallende middenvelder. 'Maar bij ons lijkt het wel of het niemand iets boeit. Echt ongelofelijk. Iedereen ziet toch wat er in Italië en Spanje gebeurt?' Hleb woont in Minsk. Als de tachtigvoudig international buitenkomt, merkt hij dat het nog altijd even druk is op straat, in de winkels en restaurants. Hij omschrijft het als iets surrealistisch. 'Iedereen traint hier nog gewoon', vervolgt hij. 'Het maakt hen echt niks uit. Ik let op mijn gezondheid en die van mijn familie, door bijvoorbeeld de contacten tot een minimum te beperken. Ik vind dit gewoon heel erg moeilijk om uit te leggen. Waarom wij dit geen probleem lijken te vinden, dat weet ik niet.' Terwijl in Rusland werd beslist om een pauze in te lassen van 17 maart tot minstens 10 april, is vooral de wereldvreemdheid van Wit-Russisch president Aleksandr Loekasjenko verbazend. De autocraat, sinds 1994 ononderbroken aan de macht en ook de sportleider in zijn land, besteedde geen aandacht aan de 81 positieve gevallen. Hij negeerde het advies van zijn gezondheidsminister, die hardop waarschuwde voor de dodelijke gevolgen van de Covid-19-pandemie. 'Ik noem dit vooral psychose en zal mijn mening niet veranderen', stelde Loekasjenko. 'Vele eerdere gevallen overleefden we al. We weten ook allemaal waarheen paniek ons kan voeren.'