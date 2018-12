'Witsel heeft het niveau voor ploegen als Bayern, Real en Barcelona'

'Axel Witsel heeft duidelijk het niveau voor ploegen als Bayern, Real of Barcelona.' Aan de andere kant van de lijn hangt Hans-Peter Lehnhoff, in een vorig leven nog de lievelingsspeler van vele Antwerpfans. Vandaag is hij nog steeds teammanager van Bayer Leverkusen. Eind september was hij een bevoorrechte getuige van een demonstratie van Borussia Dortmund op het veld van zijn club. Centraal daarin: hoogstandjes van onze landgenoot.

'Het was een te gekke match', beschrijft Lehnhoff. 'In de 65e minuut leidden we nog met 2-0 en leek alles rustig. Maar plots kwam de gele machine op toerental, met Axel aan het commando. Ze scoorden twee keer binnen de vijf minuten en veegden ons vervolgens van de mat tegen het einde van de wedstrijd. Het werd 2-4 en wij waren een grote illusie armer. Die dag heeft Witsel de wedstrijd doen kantelen. Als een echte chef.'

Der Klassiker

Bij de Rode Duivels zien we hem vooral controleren en zich vastbijten in de bal, bij Dortmund speelt hij wat hoger op het veld en zien we hem sturen en wegen op een defensie. De Duitsers merkten dat pas goed op op zaterdag 10 november, in de vooravond. Toen stond Der Klassiker op de kalender: Borussia Dortmund vs. Bayern München. 'Die dag nestelde Axel Witsel zich in het leven van elke voetbalfan in dit land', oordeelt Hans-Peter Lehnhoff.

Het werd eerst 0-1 via Robert Lewandowski, daarna 1-1 via Marco Reus, 1-2 via opnieuw Lewandowski, waarna Reus alweer gelijkmaakte (2-2). Toen kwam het moment van Witsel. In de 73e minuut lanceerde hij met een geniale pas Paco Alcácer. Die maakte er 3-2 van. Meteen de eindstand. 80.000 mensen in trance.

Verloren jaren

'Witsel is een koninklijke transfer', oordeelt Lehnhoff. 'Zijn wedstrijd tegen Bayern was de kers op de taart. Bayern controleerde een lange periode de match, maar bij Dortmund zag je niemand die zich daarover opwond. Ze lieten het onweer passeren, en rechtten vervolgens de rug. Witsel voelde zich met die manier van aanpakken als een vis in het water. Je krijgt de indruk dat zijn cool helpt om iedereen rustig te houden. En dan, plots, versnellen ze en maken ze de tegenstander af. Dan zag je Witsel organiseren en de aanvallende acties coördineren. In die klassieker zagen we de twee versies van de middenvelder.'

'Iedereen hier in Duitsland is verrast dat hij zich zo snel aanpaste', laat Lehnhoff zich ontvallen. 'Aan alles: het spel van zijn ploeg, maar ook een stadion waarin het niet zo makkelijk is om jezelf te blijven als de 80.000 fans voor een dolle sfeer zorgen. Ook aan een trainer die hij niet kende én aan een competitie die hij ontdekte, wende hij snel. Er is ook de Duitse mentaliteit, die je moet kunnen vatten. Maar dat allemaal leek hij al te kennen vanaf de eerste dag dat hij aan de slag ging bij Borussia Dortmund.'

'Ik ken hem natuurlijk al wat langer, maar wat mij verrast bij Axel Witsel, is niet dat hij zo goed werd in de Bundesliga, maar zijn keuzes in het verleden. Met zoveel talent naar Rusland gaan, dat snapte ik ergens nog. Maar zo jong naar China trekken, dat begreep ik niet. Dat wil ik nooit begrijpen.

'Van mij mag hij nu in interviews blijven zeggen dat hij niks betreurt, maar daarin volg ik hem niet. Hij heeft toch wel een paar mooie jaren in zijn carrière opgeofferd. In plaats van naar China te gaan had hij aan de top van de Duitse of Spaanse competitie kunnen meedraaien. Of elders. Dat zijn jaren die je nooit meer inhaalt. Mooie prijzen die je nooit meer kan winnen.

'Axel heeft het niveau om bij Real te voetballen, bij Barcelona, of Bayern. Wat hij momenteel doet in Dortmund, is daarvoor het beste bewijs.'