Australië heeft het voorlaatste ticket veroverd voor het WK voetbal (21 november-18 december). In WK-gastland Qatar haalden de 'Socceroos' het maandag na penalty's van Peru in een intercontinentale play-off. De Australiërs nemen voor de vijfde opeenvolgende keer deel aan een WK, de zesde keer in totaal.

In het Ahmad Bin Ali Stadion in Ar-Rayyan stond na 90 minuten nog steeds een brilscore op het bord. Ook in de verlengingen werd niet gescoord, waardoor een strafschoppenreeks over het WK-ticket zou beslissen. Daarin haalde Australië het met 5-4. Doelman Andrew Redmayne, die speciaal voor de penaltyreeks Mathew Ryan (ex-Club Brugge en -Genk) was komen vervangen, was de held van de avond door de elfmeter van Alex Valera te pakken. KV Kortrijk-verdediger Trent Sainsbury bleef de hele match op de bank bij Australië.

Peru eindigde op de vijfde plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone. Australië schakelde de Verenigde Arabische Emiraten uit in de Aziatische barrages.

Op het WK komt Australië terecht in poule D, samen met titelverdediger Frankrijk, Denemarken en Tunesië. Op het WK van 2018 zat Australië ook al met Frankrijk en Denemarken in een poule. Het vierde land was toen Peru.

Dinsdag strijden Nieuw-Zeeland en Costa Rica om het laatste WK-ticket. De winnaar van dat duel treft in groep E Duitsland, Spanje en Japan.

