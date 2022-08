Uruguay, Argentinië, Chili en Paraguay hebben zich dinsdag officieel kandidaat gesteld voor de organisatie van het WK voetbal in 2030.

De details van de kandidatuur worden voorlopig niet prijsgegeven en zullen in mei 2023 aan de FIFA voorgesteld worden. De wedstrijden zouden afgewerkt moeten worden in 14 verschillende stadions. Vanaf 2026 nemen er niet langer 32, maar 48 landen deel aan de wereldbeker. Na 1930 (Uruguay), 1950 (Brazilië), 1962 (Chili), 1978 (Argentinië) en 2014 (Brazilië) kan er voor de zesde keer een WK op Zuid-Amerikaanse bodem georganiseerd worden.

Ook Spanje en Portugal zijn serieuze kandidaten voor de organisatie en hebben hun kandidatuur reeds aangekondigd. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben hun plannen dan weer laten varen en focussen op het EK van 2028. Marokko diende nog geen kandidatuur in. In de wandelgangen klinkt het dat ook Israël samen met de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein interesse toont.

In 2026 vindt de 23e editie van het WK plaats in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

