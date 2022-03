De barragewedstrijd tussen Schotland en Oekraïne op weg naar het WK voetbal in Qatar (21 november-18 december) wordt uitgesteld. Dat meldt de Britse openbare omroep (BBC) na de Russische invasie in Oekraïne.

Het duel moest op 24 maart plaatsvinden in Hampden Park in Glasgow. Oekraïne vroeg vorige week donderdag officieel uitstel aan de FIFA. De Schotse voetbalbond (SFA) steunde het voorstel.

Door het uitstel van de 'halve finale' van de play-offs tussen Schotland en Oekraïne zal ook de 'finale', tegen de winnaar van het duel tussen Wales en Oostenrijk, later plaatsvinden. Er wordt momenteel gezocht naar een nieuwe datum, waarschijnlijk in de maand juni.

Rusland, dat Polen moest bekampen in de barrages, werd door de FIFA en UEFA uitgesloten van deelname aan het WK. De Russische voetbalbond tekende beroep aan tegen die beslissing bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

