De samenstelling van de acht WK-groepen, na afloop van de loting in Doha, van A tot H. Naar de openingswedstrijd tussen Qatar en Ecuador wordt niet meteen uitgekeken, maar de clash tussen VS en Iran kan wel politieke of sportieve spanning opleveren.

Groep A : Qatar, Ecuador, Senegal, Nederland

Groep B : Engeland, Iran, Verenigde Staten, Schotland/Oekraïne/Wales

Groep C : Argentinië, Saoedi-Arabië, Mexico, Polen

Groep D : Frankrijk, Peru/Verenigde Arabische Emiraten/Australië, Denemarken, Tunesië

Groep E : Spanje, Nieuw-Zeeland/Costa Rica, Duitsland, Japan

Groep F : België, Canada, Marokko, Kroatië

Groep G : Brazilië, Servië, Zwitserland, Kameroen

Groep H : Portugal, Ghana, Uruguay, Zuid-Korea

Analyse

Een weinig tot de verbeelding sprekend duel tussen Qatar en Ecuador is op 21 november in het Al-Baytstadion in Al Khor de openingswedstrijd van het WK in Qatar, zo wees de loting van vrijdagavond in Doha uit.

Voor gastland Qatar wordt dat het debuut op een WK-eindronde. Ecuador, toch wel de verrassing uit de Zuid-Amerikaanse kwalificaties, is er voor de vierde keer en voor het eerst sinds 2014 bij.

Afrikaans kampioen Senegal en Nederland zijn de overige twee landen in groep A, op papier een van de zwakste groepen op dit WK.

In groep B volgt er een politiek beladen duel tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook op het WK van 1998 in Frankrijk keken beide landen elkaar in de groepsfase in de ogen. De VS gingen toen verrassend met 1-2 onderuit en waren uitgeschakeld.

Europees vicekampioen Engeland, de nummer vier van het vorige WK, is de topfavoriet in de groep. Het vierde land komt in juni uit de Europese play-offs, met daarin Oekraïne, Schotland en Wales.

In groep C mag het Argentinië van Lionel Messi niet al te veel problemen ondervinden met het nietige Saoedi-Arabië, Mexico of het Polen van Robert Lewandowski, op jacht naar zijn eerste doelpunt op een WK-eindronde.

In groep D staat wereldkampioen Frankrijk tegenover Denemarken, Tunesië, en de winnaar van het duel tussen Costa Rica en Nieuw-Zeeland.

Voor de Belgen, in groep F ingedeeld met vicewereldkampioen Kroatië, Canada en Marokko, kondigt de eventuele tweede ronde zich als bijzonder lastig aan.

De top twee uit de groep van de Belgen staat daarin tegenover de top twee uit groep E, met daarin Spanje en Duitsland als sterkste landen. Japan is daarin het derde land, nummer vier moet nog komen uit de intercontinentale barrages. In de kwartfinales behoort dan weer een clash met Brazilië of Portugal tot de mogelijkheden. In 2018 gingen de Belgen in de kwartfinales met 1-2 voorbij de Seleçao, vorig jaar waren ze te sterk voor de Portugezen, in de achtste finales van het EK. De Brazilianen zitten in groep G met Servië, Zwitserland en Kameroen, Portugal kreeg groep H met Ghana, Uruguay en Zuid-Korea.

