Vorig jaar alleen al zouden er volgens cijfers van de Internationale Arbeidersorganisatie ILO vijftig arbeidsmigranten overleden zijn bij infrastructuurwerken voor het WK van eind volgend jaar in Qatar, zo werd vrijdag bekendgemaakt. Meer dan 500 arbeiders liepen zware verwondingen op. Voor 37.600 anderen waren er lichte verwondingen.

In totaal zijn er in de Golfstaat meer dan twee miljoen gastarbeiders aan de slag. Volgens de Britse krant The Guardian waren er in februari van dit jaar sinds 2010 al meer dan 6.500 arbeiders overleden bij werken voor het WK voetbal.

In een land waar er dankzij de gigantische olie- en gasvoorraden op geen dollar gekeken wordt en de infrastructuurkosten voor de WK-organisatie immens zijn, wordt er evenwel stevig beknibbeld op arbeidersvergoedingen. Die arbeiders komen vaak uit naburige en vooral armere landen, zoals Bangladesh, India en Nepal, en worden in Qatar in mensonwaardige omstandigheden tewerkgesteld, zo concludeerden mensenrechtenorganisaties eerder al.

Volgens Doha is er al veel gedaan om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, zoals de invoering van het minimumloon en de mogelijkheid om sneller van werkgever te veranderen.

