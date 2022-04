Om 18 uur begint in Doha de loting van de groepsfase van het WK 2022. België zal dan weten met welke drie landen het in de poule belandt. Wat zou de ideale samenstelling zijn?

Pot 2: Kroatië

(Mexico, VS, Nederland, Denemarken, Duitsland, Zwitserland, Uruguay, Kroatië)

Kroatië, zestiende op de FIFA-ranking, lijkt op papier misschien een moeilijke tegenstander, maar het had in zijn relatief gemakkelijke WK-kwalificatiegroep toch de nodige moeite om Rusland van zich af te houden. Bovendien hebben de Kroaten een verouderde ploeg, met Luka Modric als exponent. Hij zal 37 jaar zijn op het moment dat het WK begint.

Ook Zwitserland lijkt een haalbare tegenstander, maar we mogen toch niet vergeten dat de Zwitsers op het afgelopen EK wereldkampioen Frankrijk uitschakelden en er tegen Spanje pas uitgingen na penalty's.

Pot 3: Tunesië

(Senegal, Iran, Japan, Marokko, Servië, Polen, Zuid-Korea, Tunesië)

Aan Tunesië hebben we goede herinneringen. Op het WK 2018 vraten de Rode Duivels hen met huid en haar op: het werd 5-2. Het land overleefde ook nog nooit de groepsfase van een WK. In de selectie is Dylan Bronn de enige naam die een belletje doet rinkelen. De verdediger speelde drie seizoenen bij KAA Gent en komt nu uit voor FC Metz in de Ligue 1.

Pot 4: Ghana

(Kameroen, Canada, Ecuador, Saudi-Arabië, Ghana, Wales/Schotland/Oekraïne, Costa Rica/Nieuw-Zeeland, Peru/Australië/Verenigde Arabische Emiraten)

Op de laatste Afrika Cup in januari maakte Ghana niet bepaald indruk. Na een gelijkspel (tegen Gabon) en twee nederlagen (tegen Marokko en de Comoren) mocht het land al na de groepsfase zijn koffers pakken. Kwalificatie voor dit WK met twee gelijke spelen (0-0 en 1-1) tegen Nigeria mag bijna als een mirakel beschouwd worden. Met Denis Odoi zit er bovendien een leuke Belgische link in de basisploeg.

