Zwitserland heeft zich als groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor het WK van 2022 in Qatar. De Zwitsers versloegen maandag op de achtste en laatste speeldag van kwalificatiegroep C Bulgarije in Luzern met 4-0. Europees kampioen Italië kwam in Noord-Ierland niet verder dan 0-0 en moet naar de barrages.

Zwitserland maakte in de tweede helft het verschil tegen Bulgarije. Okafor (48.) scoorde de bevrijdende 1-0, waarna Vargas (57.) en Itten (72.) de kloof uitdiepten. Freuler (90.+1) maakte in de extra tijd het feest compleet.

Italië vond ondertussen in Belfast maar geen opening, en moest opletten dat het niet tegen een fatale tegentreffer aanliep. De Europees kampioen beet tevergeefs zijn tanden stuk op de stugge thuisploeg, die zich kranig verweerde.

Zwitserland en Italië vochten in groep C een nek-aan-nekrace uit in de strijd voor de eerste plaats. Omdat Italië niet kon zegevieren in Noord-Ierland, winnen de Zwitsers de poule met achttien punten. Italië blijft steken op zestien punten en speelt als runner-up barrages. Noord-Ierland (9 punten), Bulgarije (8) en Litouwen (3) maken de groep vol en zijn uitgeschakeld.

Monsterzege voor Engeland

Engeland wist zich wel te plaatsen, na een vooroorlogse 0-10 zege op bezoek bij voetbaldwerg San Marino. Polen speelt in dezelfde groep als runner-up in groep I de barrages.

Maguire (6.) zette de Engelsen vroeg op het goede pad en toen Fabbri (15.) op het kwartier zijn eigen doelman verschalkte, was de wedstrijd al gespeeld. En dan moest Harry Kane zijn duivels nog ontbinden. De spits van Tottenham (27. pen., 31., 39. pen. en 42.) smeerde de arme San Marinezen voor rust nog vier doelpunten aan. Smith Rowe (58.), Mings (69.), Abraham (78.) en Saka (79.) diepten de score uit tot dubbele cijfers: 0-10. Rossi pakte halverwege de tweede periode zijn tweede geel bij de thuisploeg.

Engeland wint de groep met 26 punten, voor Polen (20 punten), dat met 1-2 verloor van Hongarije maar wel naar de barrages mag. Albanië versloeg Andorra met 1-0 en volgt als derde (18).

Denemarken ondanks verlies geplaatst

In kwalificatiegroep F waren de kaarten voor aanvang van de laatste speeldag al geschud. Poulewinnaar Denemarken (27 punten) verloor wel met 2-0 op verplaatsing in Schotland (23), dat al zeker was van de tweede plaats in de groep en de daaraan verbonden deelname aan de play-offs. Oostenrijk versloeg Moldavië met 4-1 en Israël hield de punten thuis tegen de Faeröer (3-2). Israël houdt op basis van het aantal gemaakte doelpunten Oostenrijk (elk 16 ptn) achter zich op de derde plaats. De Oostenrijkers zijn, in het voor de modale voetbalfan totaal onnavolgbare kwalificatieformat, wel zeker van een plaats in de play-offs als een van de twee hoogst geplaatste Nations League-groepswinnaars, die niet in de top twee eindigden in hun respectievelijke WK-kwalificatiegroep.

