De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol heeft alle WK-kwalificatieduels die voor maart gepland stonden geschrapt naar aanleiding van de coronapandemie. Door de vele reisrestricties zou het voor veel internationals moeilijk zijn af te reizen naar hun land.

Verschillende coaches van topploegen, zoals Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool) en Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United), weigerden ook al hun spelers af te staan.

Eind maart stonden er twee speelrondes gepland in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiereeks op weg naar het WK van 2022 in Qatar. Zo zou Brazilië het op 26 maart opnemen tegen Colombia en Argentinië zou op dezelfde dag aantreden tegen Uruguay. Vier dagen later zou Brazilië-Argentinië gespeeld worden.

De Zuid-Amerikaanse bond zegt in een verklaring samen met de wereldvoetbalbond FIFA op zoek te gaan naar nieuwe speeldata.

