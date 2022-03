Portugal heeft zich donderdag via een 3-1 overwinning tegen Turkije geplaatst voor de barragefinales voor het WK voetbal later dit jaar in Qatar. Europees kampioen Italië sneuvelde verrassend na een 0-1 nederlaag tegen Noord-Macedonië. Ook Wales staat in de finales na een 2-1 overwinning tegen Oostenrijk.

Na een kwartier kwam Portugal op voorsprong dankzij Otavio (15.). Diezelfde Otavio bediende op slag van rust Diogo Jota (42.) voor de 2-0. Middenin de tweede helft bracht Burak Yilmaz (65.) de Turken en de spanning terug in de wedstrijd met de aansluitingstreffer. Yilmaz kreeg zeven minuten voor tijd ook nog eens de kans om gelijk te maken, maar miste vanop elf meter.

Diep in de blessuretijd maakte Matheus Nunes (90+4.) er nog 3-1 van. Portugal treft in zijn finale niet Italië, maar wel Noord-Macedonië. Dat onderlinge duel leek lange tijd op een 0-0 gelijkspel en dus verlengingen af te stevenen, maar in het slot voltrok zich een verrassing van formaat. Aleksandar Trajkovski (ex-Zulte Waregem en KV Mechelen, 90+2.) schonk Noord-Macedonië de overwinning. Boeken toe voor de regerende Europese kampioen.

Wales mocht eens te meer Gareth Bale (25, 51.) danken. Hij opende de score voor rust en verdubbelde die eigenhandig in de tweede helft. Een owngoal van Ben Davies (65.) deed de Oostenrijkse WK-hoop middenin de tweede helft wel opnieuw heropleven, maar Wales hield stand. Wales treft in de finale de winnaar van Schotland-Oekraïne, een wedstrijd die is uitgesteld als gevolg van de Russische inval. Polen, dat door de schorsing van Rusland zonder spelen naar de finale mag, wacht de winnaar van het duel tussen Zweden en Tsjechië op.

Zij kwamen in 90 minuten niet tot scoren en spelen verlengingen. Twee van de drie barragefinales volgen dinsdag al, wanneer Oekraïne zijn wedstrijden kan afwerken is nog niet duidelijk.

