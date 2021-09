Europees kampioen Italië is in Firenze niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Bulgarije in de kwalificaties voor het WK van eind volgend jaar in Qatar. Spanje ging met 2-1 onderuit in Zweden.

Federico Chiesa bracht de Italianen in de 16e minuut op voorsprong. Maar nog voor de rust reageerde Bulgarije via Atanas Iliev (39.). Ondanks het teleurstellend gelijkspel is de Squadra Azzurra nu al 35 wedstrijden ongeslagen, een evenaring van het wereldrecord van Spanje (2007-2009) en Brazilië (1993-1996).

In groep C versloeg Noord-Ierland verder Litouwen met 1-4. Met 10 op 12 staat Italië aan de leiding. Zwitserland is tweede met 6 op 6.

In groep B ging Spanje met 2-1 onderuit in Zweden. Er vielen twee vroege doelpunten in de Friends Arena in Solna. Carlos Soler opende de score voor de bezoekers na vijf minuten. Een minuut later hingen de bordjes opnieuw in evenwicht, dankzij Alexander Isak. Viktor Claesson (57.) bezorgde de Zweden een mooie driepunter.

Eerder op de dag haalde Kosovo het met 0-1 bij Georgië. Zweden is met 9 op 9 de fiere leider. Spanje, dat 7 punten uit vier matchen puurde, staat op de tweede plaats.

Engeland met voorsprong

Europees vicekampioen Engeland won in Boedapest overtuigend met 0-4 tegen Hongarije. Raheem Sterling brak tien minuten na rust de ban. Harry Kane (63.), Harry Maguire (69.) en Declan Rice (87.) diepten de voorsprong uit. Polen - Albanië, de andere partij van donderdag in poule I, eindigde op 4-1. De Poolse doelpunten kwamen op naam van Robert Lewandowski, Adam Buksa, Grzegorz Krychowiak en Karol Linetty. Lewandowski maakte zijn 70e interlanddoelpunt.

Met 12 op 12 voert Engeland de groep aan, voor Polen (7) en Hongarije (7).

In groep J won de Mannschaft moeizaam met 2-0 van Liechtenstein bij het debuut van Hansi Flick als bondscoach van Duitsland. Timo Werner (41.) en Leroy Sané (77.) troffen raak. De Duitsers hadden wat goed te maken. In maart leed het team van toen nog bondscoach Joachim Löw een opzienbarende 1-2 thuisnederlaag tegen Noord-Macedonië. Noord-Macedonië - Armenië eindigde op 0-0, IJsland - Roemenië op 0-2. Armenië gaat aan de leiding met 10 punten, Duitsland telt een punt minder.

