De WK-kwalificatieprocedure van de Concacaf, de voetbalconfederatie van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben, moet door het coronavirus meer dan waarschijnlijk aangepast worden.

'Waarschijnlijk zullen er wijzigingen komen', vertelde voorzitter Victor Montagliani aan OneSoccer. 'De "Hex" zal aangepast moeten worden.'

Met de "Hex" bedoelt Montagliani de "hexagonale" groep die bestaat uit de zes beste landen binnen de Concacaf-zone, op basis van de FIFA-ranking van juni 2020. Na heen- en terugwedstrijden in die groep plaatsen de drie beste landen zich voor het WK van 2022 in Qatar. De nummer vier plaatst zich voor de play-offs met de winnaar van het 'niet-hexagonale' toernooi. De winnaar van dat duel mag in een intercontinentale play-offwedstrijd spelen voor het laatste ticket voor het WK.

De eerste twee speeldagen van de kwalificaties in de Concacaf staan al op 31 augustus en 8 september geprogrammeerd. Dat lijkt voor Montagliani te vroeg te komen. 'Met het coronavirus dat over de hele wereld rondwaart, wordt het moeilijk dan te voetballen', aldus de voorzitter. 'Er moet met de FIFA bekeken worden of er extra interlandperiodes kunnen ingelast worden. Op dit moment kan ik er weinig over zeggen.'

Montagliani benadrukte wel dat zijn confederatie de FIFA-ranking wil blijven gebruiken om aan te duiden wie mag deelnemen aan de hexagonale groep.

