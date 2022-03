De Rode Duivels zijn al lang gekwalificeerd, maar veel landen bevinden zich nog in een zenuwslopende strijd om een ticket voor het wereldkampioenschap voetbal in Qatar eind dit jaar. Welke landen maken nog kans?

Europa: welke superspits moet thuisblijven?

Vanavond/donderdagavond worden de twee laatste Europese plaatsen verdeeld. In twee play-off-finales wordt beslist wie deze winter naar Qatar mag afzakken. De eerste finale is Polen-Zweden, respectievelijk de nummers 28 en 17 van de wereld. Polen was in de halve finales uitgeloot tegen Rusland, dat geschorst werd. Zo kwalificeerde het zich automatisch voor de finale. Zweden wrong zich via verlengingen langs Tsjechië, dat deze zomer Nederland nog uit het EK knikkerde. Beide ploegen staan vooral bekend om hun geweldige spitsen. Ibrahimovic en Lewandowski zijn allebei sterren die op een WK thuishoren. Mits een verlies van Zweden zou het voor Ibrahimovic overigens wel eens zijn laatste interland kunnen zijn.

De andere wedstrijd gaat tussen Portugal en het verrassende Noord-Macedonië. Bij de loting van de -play-offs werd al likkebaardend uitgekeken naar een clash tussen Portugal en Italië. De stugge Noord-Macedoniërs beslisten er anders over, zij schakelden kersvers Europees kampioen Italië verrassend uit met een doelpunt in de slotminuut. Portugal bibberde bij momenten tegen Turkije, maar kon met een 3-1 overwinning de finaleplaats veiligstellen. Tegen Noord-Macedonië is het torenhoog favoriet, al zal iedereen in het kleine Balkanland dromen van een eerste wereldkampioenschap ooit.

Azië: strijden voor barrages

In Azië zijn al heel wat tickets voor de WK-kwalificaties verdeeld, de meeste wedstrijden die daar gespeeld worden hebben dan ook nog weinig belang. Er zijn twee groepen die zijn opgesteld op basis van eerdere prestaties in het kwalificatietoernooi. De eerste twee uit elke groep mogen naar het WK en de nummers drie spelen een play-off finale tegen elkaar. Australië is zeker derde in zijn groep en speelt die play-off finale hoe dan ook. Daar stopt het nog niet, want de winnaar van dat moet het vervolgens opnemen tegen de 5e uit Zuid-Amerika in intercontinentale play-offs.

De belangrijkste wedstrijden komen uit groep A waar Irak en de Verenigde Arabische Emiraten nog volop strijden voor een barrageplek. Irak telt 2 punten minder dan VAE, maar bekampt wel hekkensluiter Syrië. De VAE ontvangen Zuid-Korea, dat nog strijdt voor groepswinst tegen Iran. Verder spelen ook Australië en Saudi-Arabië tegen elkaar in groep B. Bij winst kan Saudi-Arabië over Japan springen en groepswinnaar worden.

Oceanië: wedstrijden in Qatar

Ook in Oceanië word er gestreden voor een WK-ticket, al gaan die wedstrijden niet door in de eigen streek. Door de verschillende coronamaatregelen werd besloten om de beslissende matchen in Qatar te houden, waar overigens ook de intercontinentale barrages zullen plaatsvinden. Nieuw-Zeeland speelt daar tegen de Solomon-eilanden een play-off finale. Winnaar van die finale mag het tegen de nummer 4 van de CONCACAF-kwalificatieronde in Noord-Amerika opnemen. In de CONCACAF-kwalificatie is enkel Canada zeker van een plaatsje op het WK. Zowel de VS als Mexico als Costa Rica kunnen nog 4e worden in die groep, al lijkt dat Costa Rica te gaan worden.

Afrika: de loodzware campagne

Als Afrikaans land je proberen kwalificeren voor een WK blijft een aartsmoeilijke opdracht. Slechts 5 landen van de 55 kunnen een ticket bemachtigen. Wie er eerst in slaagt een poule van 4 of 5 ploegen te winnen, moet vervolgens nog eens een play-off over twee wedstrijden spelen tegen een andere groepswinnaar om zich finaal te kunnen kwalificeren. Vanzelfsprekend leveren die play-offs wel enkele mooie affiches op, waarbij tal van wereldsterren onzeker zijn over hun kwalificatie. Vorige week vonden de heenwedstrijden plaats, vanavond worden de terugmatchen gespeeld.

Dé affiche van deze play-offs is zonder twijfel Senegal-Egypte, een heruitgave van de Afrika Cupfinale twee maanden geleden. Ditmaal strijdend voor een WK-ticket. Opvallend aan deze affiche is dat de supersterren bij beide landen op de loonlijst van Liverpool staan. Meer dan ooit is Senegal-Egypte Mo Salah Versus Sadio Mané. De heenwedstrijd in Egypte werd gewonnen door het thuisland met 1-0. In de Afrika Cupfinale trok Senegal aan het langste eind. Wie wordt het vanavond?

Het duel der Liverpoolsterren is niet de enige mooie affiche. Marokko-Congo eindigde in de heenwedstrijd op 1-1 na een doelpunt van Tarik Tissoudali (KAA Gent) voor de Marokkanen. Alles ligt nog open in deze wedstrijd die in België heel wat teweeg brengt, beide landen zijn goed vertegenwoordigd via een grote diaspora. Congo kan zich voor het eerst plaatsen voor de wereldbeker.

Verder probeert Mali vanavond een 1-0 achterstand recht te zetten tegen Tunesië. Het verloor de heenwedstrijd voor eigen publiek na een knullige owngoal en dito rode kaart voor Standard-speler Moussa Sissako. Voor Kameroen geldt dezelfde opdracht, ook zij verloren thuis met 0-1 van Algerije. De Algerijnen met onder anderen Riyad Mahrez (Manchester City) en Saïd Benrahma (West Ham United) hebben iets recht te zetten na de Afrika Cup, waar ze als topfavoriet en titelverdediger al in de groepsfase uitgeschakeld werden. Tenslotte spelen ook de Nigerianen met topspits Victor Osimhen (Napoli) tegen de Black Stars van Ghana, de heenwedstrijd daar eindigde op een brilscore.

5⃣ teams from Africa will book their #WorldCup place today.



Who will they be? #WCQ | @CAF_Online — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 29, 2022

Zuid-Amerika

In Zuid-Amerika staat de laatste speeldag in het teken van de felbegeerde vijfde plaats en dus barrages tegen de beste derde uit Azië. Uruguay, Argentinië, Brazilië en Ecuador zijn al zeker van een plek op het WK. Voor het laatste ticket wordt nog gestreden tussen Peru (21 punten), Colombia (20 punten) en Chili (19 punten). Van die drie heeft Chili de lastigste wedstrijd voor de boeg, zij spelen thuis tegen Uruguay. Peru speelt tegen Paraguay en Colombia speelt tegen Venezuela dat helemaal onderaan bengelt. Alle 3 landen waren er bij op het laatste WK en zullen er ook nu alles aan doen om weer van de partij te zijn.

