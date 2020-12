Wales, Tsjechië, Wit-Rusland en Estland zijn in 2021 de tegenstanders van de Belgen op weg naar het EK. Alleen Wit-Rusland is echt een nieuwe naam voor de Rode Duivels.

Roberto Martínez trof al Schotland, het geboorteland van zijn vrouw, en op het WK en recent nog in de Nations League Engeland, waar hij naam maakte als speler én coach. Daar komen straks twee duels bij tegen Wales. Opnieuw een trip naar bekend terrein voor Martínez, die dat deel van het Verenigd Koninkrijk uitstekend kent.

Van 2003 tot 2006 voetbalde hij er namelijk voor Swansea, de ploeg die hij van 2007 tot 2009 ook zou managen. Eigenlijk was toen het plan dat hij er speler-trainer zou worden, maar omdat hij zijn handtekening zette buiten de transferperiode mocht dat niet. Bovendien was de combinatie moeilijk. Dus zette Martínez daar in Wales een streep onder zijn spelerscarrière. De Belgische bondscoach was toen 33.

Hij heeft goeie herinneringen aan Wales (al verliep zijn vertrek er in 2009 richting Wigan wat in mineur, want hij had de fans beloofd te zullen blijven), de Rode Duivels hebben dat minder. Kompany en co werden op weg naar het EK in Frankrijk ook al uitgeloot tegen Wales, momenteel achttiende op de wereldranglijst, en op weg naar Qatar de best geplaatste tegenstander van de Belgen.

Thuis werd het 0-0, uit verloren de Belgen met 1-0. Kompany was toen niet beschikbaar, Vermaelen evenmin. Denayer en Lombaerts vormden het hart van de verdediging, Nainggolan-Witsel dat van het middenveld. Bale, de man die volgens recente berichtgeving bij Tottenham nagenoeg het dubbele verdient van de tweede best verloonde speler Harry Kane, maakte toen het enige doelpunt.

Een jaar later konden de Belgen wraak nemen, op het EK 2016. Het drama van Lille zit nog vers in eenieders geheugen. Opnieuw geen Kompany en weer geen Vermaelen. Op de laatste training viel ook nog Vertonghen uit. Exit België, want onder een regie van Aaron Ramsey zorgde Wales voor een onverwachte 3-1. Een nederlaag met nazinderende gevolgen. Courtois ging wild te keer, Denayers interlandcarrière kreeg een ferme tik, Jordan Lukaku voelde zich in de steek gelaten en Marc Wilmots betaalde het gelag.

Aan Wales heeft Martínez dus al twee keer een job te danken. De rest kan plotten over de wraak. Bale is over zijn hoogtepunt. Wales haalde Rusland niet, en de weg naar het EK komende zomer liep ook over hobbels. In een groep die werd gewonnen door Kroatië konden Wales, Slovakije en het vernieuwde Hongarije elk vier keer winnen. Winst op de slotspeeldag (twee goals van Ramsey, inmiddels bij Juventus) hielp het land naar een tweede plaats.

Met elk twee goals waren Bale, Ramsey en Kieffer Moore topschutters in een groep waarin weinig werd gescoord. De drie zijn ook de ervaren spelers in een selectie die de voorbije paar jaar fel werd verjongd door bondscoach Ryan Giggs, die onlangs nog fel in opspraak kwam door een incident met zijn vriendin. Hij was niet bij de loting aanwezig. Vraag is: behoudt hij zijn job?

Play-off in Praag

De historie met Tsjechië, 42e in de wereld, is minder beladen. Het laatste duel tegen de Tsjechen betrof een vriendschappelijke interland op het einde van het eerste jaar van Martínez als bondscoach. In mei 2017 verloren de Tsjechen vriendschappelijk met 2-1 in Brussel. Doelpunten van Fellaini en Batshuayi die toen bij wijze van experiment met Lukaku in de spits mocht spelen, met De Bruyne als foerier en Chadli (rechts) en Carrasco (links) op de flank.

Het waren de begindagen van Youri Tielemans als centrale middenvelder, toen ook nog naast Nainggolan, die aan de rust werd vervangen en later maar één keer meer in actie zou komen voor de Rode Duivels: een half uurtje tegen Saudi-Arabië.

België-Tsjechië was in het verleden vooral een zaak van vriendschappelijke interlands en leuke stadsbezoeken, aan Praag en Brussel. Slechts één keer stonden de teams in duels met inzet tegen elkaar: op weg naar Japan. Nog met de vorige 'gouden' generatie, onder leiding van de betreurde Robert Waseige. Het waren de hoogdagen van het Tsjechische voetbal, maar ene Gert Verheyen eiste toen de hoofdrol voor zich op.

Hij maakte in Brussel de 1-0 en dwong in de slotfase in Praag een strafschop af. Marc Wilmots joeg die hoog in het dak van het doel. Niet Tsjechië, dat in die periode nog teerde op de kwaliteiten van de generatie die in 1996 de finale van het EK haalde, maar de Belgen trokken naar Tokio. En beleefden daar een sprookje.

Het Tsjechië anno 2020 zat op weg naar het EK in een groep met Engeland. Het startte slecht, 5-0 bij de Engelsen. Uitnederlagen volgden ook nog bij Kosovo én Bulgarije, maar een perfect parcours thuis, met een 2-1 revanche tegen de Engelsen hielp de ploeg wel naar het EK. De topschutter in die voorronde was Patrik Schick, na tussenstops bij Sampdoria, Roma en RB Leipzig, nu aan de slag bij Bayer Leverkusen.

Plaatste Wales zich al een keer voor de eindronde van een WK - in 1958 werd het uitgeschakeld door Brazilië - dan geldt dat ook voor Tsjechië: in 2006 overleefden Jan Koller en co in Duitsland niet de groepsfase.

Nieuwelingen

Voor informatie over de recentste prestaties van Wit-Rusland (88e op de recentste FIFA-ranking) en Estland (109e) kan Roberto Martínez of iemand anders van de KBVB inlichtingen inwinnen bij Oranje of de Mannschaft. Beide kleine landen zaten in de voorbije kwalificatiepoule, die op weg naar het EK, ook bij mekaar. Wit-Rusland haalde er vier punten, Estland eentje. Estland scoorde twee keer, de Wit-Russen vier keer. Wit-Rusland won met 1-2 bij Estland, thuis bleef het 0-0.

Verder geen commentaar. Tenzij dit: in de vorige WK-kwalificaties was Estland ook al een tegenstander. In Brussel werd het 8-1, in Tallinn 0-2. Maar Tallinn uit is niet altijd makkelijk, Dick Advocaat verloor er in 2009 nog met 2-0. Vertonghen en Vermaelen herinneren het zich nog als gisteren.

Naar een duel tegen Wit-Rusland, toch al onafhankelijk sinds 1998, hebben we gezocht in de Belgische voetbalgeschiedenis - toch met de nationale ploeg - maar niet gevonden. Zowaar een blinde vlek op de voetbalkaart. Verzamelaars van tickets: allen naar een politiek woelig Minsk.

Conclusie

De kwalificaties komen bovenop een druk jaar met voor de Belgen ook focus op het EK en de finale van de Nations League. Focus zal nodig zijn, met wedstrijden om (soms) wat te experimenteren met het oog op de toekomst.

De kalender is wel druk, Martínez zal ongetwijfeld weer big camps organiseren, met een grote groep geselecteerden en dan roteren: drie speeldagen in maart, drie in september (de finale van de Nations League is er voor de Belgen in oktober) en nog eens twee in november.

De groepswinnaar mag naar het WK, de tweede naar play-offs die in maart 2022 worden afgewerkt.

