De Rode Duivels weten vrijdagavond tegen wie ze zullen spelen in hun poule op het WK in Qatar eind dit jaar. België gaat als reekshoofd in de trommel.

De loting vindt plaats in het Doha Exhibition and Convention Center in de Qatarese hoofdstad en begint om 19 uur lokale tijd (18 uur in België).

Bij de loting worden acht groepen van vier samengesteld. België is op basis van de FIFA-ranking, waar het vandaag voor het eerst sinds 2018 zijn leidersplaats weer moet afstaan aan Brazilië, een van de acht beschermde landen maar het kan nietttemin een grote naam als Duitsland of Nederland treffen in zijn groep.

8 reekshoofden

Het schrikt bondscoach Roberto Martinez alvast niet af, zo vertelde hij na de gewonnen oefenpot tegen Burkina Faso. 'Ik zeg niet bij voorbaat neen tegen een sterke tegenstander in de groepsfase. Het kan ook voordelen hebben. Een topland mag van mij gerust'.

Het format zou moeten veranderen, vindt de Spanjaard. 'Als groepswinnaar zou je bijvoorbeeld een ronde moeten mogen overslaan. Dat is in verschillende andere sporten zo.'

Naast België zijn ook gastland Qatar, Brazilië, titelverdediger Frankrijk, Argentinië, Engeland, Spanje en Portugal reekshoofd. In pot twee zitten Mexico, Nederland, Denemarken, Duitsland, Uruguay, Zwitserland, Verenigde Staten en Kroatië. Pot 3 bestaat uit Senegal, Iran, Japan, Marokko, Servië, Polen, Zuid-Korea en Tunesië.

Nog drie onbekenden

In pot 4 zijn voorlopig enkel Kameroen, Canada, Ecuador, Saoedi-Arabië en Ghana zeker.

Opmerkelijk is immers dat op het moment van de loting nog maar 29 van de 32 deelnemers bekend zijn. Pas in juni zullen alle deelnemende landen bekend zijn, wanner de laatste barragematch in Europa, tussen Wales en de winnaar van Schotland - Oekraïne, en de intercontinentale play-offs gespeeld zijn. Uit dit laatste komen Costa Rica of Nieuw-Zeeland en Peru of Australië of de Verenigde Arabische Emiraten.

De drie laatste WK-gangers komen sowieso uit pot 4 bij de loting.

Ploegen uit dezelfde confederatie kunnen niet bij elkaar in de groep belanden, met uitzondering van Europese landen. Die zijn met dertien en dus zullen vijf van de acht poules bestaan uit twee Europese teams.

Belgische delegatie

De Koninklijke Belgische voetbalbond zal aanwezig zijn met een delegatie van acht mensen, met voorop bondscoach Roberto Martinez. De Spanjaard krijgt in Doha het gezelschap van CEO Peter Bossaert, bestuurslid Michael Verschueren, communicatieverantwoordelijke Stefan Van Loock, teammanager Piet Erauw, travel manager Carolien Van Hoecke, juridisch verantwoordelijke Pegie Leys en assistent-technisch directeur Jelle Schelstraete.

De 8 ex-voetballers en -trainers die werden aangeduid om te assisteren tijdens de loting zijn De Duitser Lothar Matthäus, de Braziliaan Cafu, de Qatarees Adel Ahmed Malallah, de Iraniër Ali Daei, de Serviër Bora Milutinovic, de Nigeriaan Jay-Jay Okocha, de Algerijn Rabah Madjer en de Australiër Tim Cahill. Die laatste maakt overigens sinds vorige zomer deel uit van het bestuur van KAS Eupen.

Zij zullen de balletjes uit de vier potten halen om zo de acht groepen te vormen. De loting wordt in goede banen geleid door Carli Lloyd, Jermaine Jenas en Samantha Johnson.

WK in Qatar

Het WK wordt gespeeld van 21 november tot 18 december.

