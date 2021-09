Net als de Rode Duivels ligt het Nederlandse elftal op koers voor deelname aan het WK in Qatar. Met Louis van Gaal als bondscoach en Memphis Depay en Davy Klaassen als opvallendste spelers gaat Oranje na een ruime thuiszege op Turkije (6-1) in groep G aan kop in de race om rechtstreekse kwalificatie voor de eindronde van eind volgend jaar.

Klaassen opende de score al in de openingsminuut. Depay (16e, 38e en 54e) scoorde een hattrick voor 4-0, waarna Guus Til (80e) en Donyell Malen (90e) de afstraffing compleet maakten. Pas in blessuretijd redde Cengiz Under (92e) de Turkse eer. De vele Turkse fans in het stadion smeekten al voor rust om het ontslag van Senol Günes, de bondscoach onder wie Turkije op het EK alle drie wedstrijden verloor. Ze zagen ook dat hun ploeg vlak voor rust met tien man verder moest. Çaglar Söyüncü kreeg binnen 8 minuten twee gele kaarten en moest vertrekken.

Noorwegen, dat met 5-1 won van Gibraltar, staat in punten gelijk met het elftal van de teruggekeerde Van Gaal, maar heeft een veel slechter doelsaldo. Turkije, in maart nog met 4-2 te sterk voor Oranje, volgt op 2 punten.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor Qatar, de nummer 2 van de poule krijgt een herkansing in de play-offs.

Frankrijk boven

In groep D blijft Frankrijk ruim leider na een 2-0 zege tegen Finland. Antoine Griezmann scoorde beide doelpunten (25e en 53e) en is nu gedeeld Frans topscorer. Net als Michel Platini scoorde de naar Atletico Madrid teruggekeerde spits 41 keer voor zijn land.

Denemarken behield het maximum van de punten in groep F. Dinsdag moest Israël met 5-0 voor de bijl. Yussuf Poulsen (28e), Simon Kjaer (31e), Andreas Skov Olsen (41e), Thomas Delaney (58e) en Andreas Cornelius (91e) scoorden.

