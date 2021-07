Het WK-kwalificatieduel tussen Wit-Rusland en België (6e speeldag groep E) zal woensdag 8 september in het Russische Kazan achter gesloten deuren gespeeld worden.

Dat deelde de Europese voetbalfederatie UEFA vrijdag mee.

Wegens de onstabiele politieke situatie in Wit-Rusland worden twee wedstrijden van het nationale elftal verplaatst. Op 5 september ontvangen de Wit-Russen ook Wales in Kazan. Op 30 maart speelden de Rode Duivels al de heenwedsrijd tegen Wit-Rusland. Die werd in Leuven met 8-0 gewonnen. Na twee zeges en een gelijkspel gaat België aan de leiding in de groep. Wit-Rusland is na een zege (4-2 tegen Estland) en een nederlaag voorlaatste.

