Voor het WK voetbal in Qatar van eind dit jaar wordt België (FIFA 2) reekshoofd in groep F. Tegenstanders worden Canada (FIFA 38), vicewereldkampioen Kroatië (FIFA 16) en Marokko (FIFA 24).

Dat werd vrijdagavond beslist in het Doha Exhibition and Convention Center tijdens de loting voor het WK van eind dit jaar in Qatar (21 november tot 18 december).

De Belgen spelen hun openingswedstrijd op 23 november tegen Canada. Vier dagen later (27 november) volgt op de tweede speeldag de wedstrijd tegen Marokko. De groepsfase wordt op 1 december afgesloten met de clash tegen de Kroaten, een duel tussen de nummers twee en drie van het vorige WK. Het wordt tevens de eerste keer dat beide landen op een groot toernooi tegenover elkaar staan.

Het speelschema, met daarin de starturen van de wedstrijden en de toegewezen stadions, wordt later bekendgemaakt.

Luka Modric, van Kroatië

'Het is zeker een uitdagende loting', zei bondscoach Roberto Martinez na afloop. 'Het is ook een zware loting, omwille van verschillende redenen, maar het zijn fantastische wedstrijden om naar uit te kijken, vanwege de banden die er tussen de verschillende landen zijn. Marokko heeft heel wat spelers met een Belgische link, Canada heeft een sterke kwalificatiecampagne achter de rug en dan heb je nog Kroatië, dat we natuurlijk allemaal kennen van het WK in Rusland. Ik kijk alvast uit naar de start van de voorbereiding. Het goede nieuws is dat we onze eerste wedstrijd wat later spelen, waardoor onze voorbereiding langer is en we misschien nog een uitzwaaiwedstrijd kunnen spelen voor onze fans.'

Twee dagen extra

Met een positie in een van de laatste groepen kreeg bondscoach Roberto Martinez min of meer wat hij voor de loting gehoopt had. Omdat het WK dit jaar tijdens de wintermaanden gespeeld wordt, zal er in plaats van 3 weken slechts 1 week voorbereiding zijn. Dankzij hun plaats in groep F werken de Belgen hun eerste wedstrijd in Qatar twee dagen later af dan de teams in groepen A en B, die het toernooi op 21 november aanvatten. Op 24 november wordt in de groepen G en H de groepsfase afgesloten.

Leuke groep

Met Canada, Marokko en Kroatië kwam er overigens een leuke groep voor de Belgen uit de potten. De Canadezen, met onder meer Bruggeling Tajon Buchanan, Jonathan David (ex-AA Gent) en Alphonso Davies in de rangen, spelen sprankelend voetbal en zijn er voor het eerst sinds 1986 weer bij op een WK-eindronde. Een wedstrijd tegen Marokko is voor ons land altijd speciaal. Het wordt de eerste confrontatie sinds 2008, toen de Marokkanen met 1-4 kwamen winnen in een oefeninterland. In de groepsfase van het WK van 1994 stonden beide landen al eens tegenover elkaar. In een broeierig Orlando haalden de Duivels het toen met 1-0 dankzij een vroeg doelpunt van Marc Degryse.

Jonathan David

De eventuele tweede ronde kondigt zich echter als bijzonder lastig aan. De top twee uit de groep van de Belgen staat daarin tegenover de top twee uit groep E, met daarin Spanje en Duitsland als sterkste landen. Japan is daarin het derde land, nummer vier moet nog komen uit de intercontinentale barrages. In de kwartfinales behoort dan weer een clash met Brazilië of Portugal tot de mogelijkheden. In 2018 gingen de Belgen in de kwartfinales met 1-2 voorbij de Seleçao, vorig jaar waren ze te sterk voor de Portugezen, in de achtste finales van het EK.

Voor de Rode Duivels wordt het WK in Qatar het derde op een rij, na de WK's in 2014 en 2018. Dat is geen record, want tussen 1982 en 2002 waren de Belgen er zes keer op rij bij. Met in tussentijd ook nog kwalificaties voor de EK's van 2016 en 2020 is het wel al het vijfde grote toernooi op rij voor deze Gouden Generatie, die stilaan aan zijn laatste kunststukje toe is. Met een derde plaats op het WK van vier jaar geleden in Rusland werd voor ons land het beste resultaat ooit neergezet. In de EK's van 2016 en 2020, en het WK van 2014, waren de kwartfinales telkens het eindstation. De Final Four van de Nations League werd in de herfst van vorig jaar in het Noord-Italiaanse Turijn afgesloten met de vierde plaats.

Dat werd vrijdagavond beslist in het Doha Exhibition and Convention Center tijdens de loting voor het WK van eind dit jaar in Qatar (21 november tot 18 december).De Belgen spelen hun openingswedstrijd op 23 november tegen Canada. Vier dagen later (27 november) volgt op de tweede speeldag de wedstrijd tegen Marokko. De groepsfase wordt op 1 december afgesloten met de clash tegen de Kroaten, een duel tussen de nummers twee en drie van het vorige WK. Het wordt tevens de eerste keer dat beide landen op een groot toernooi tegenover elkaar staan. Het speelschema, met daarin de starturen van de wedstrijden en de toegewezen stadions, wordt later bekendgemaakt.'Het is zeker een uitdagende loting', zei bondscoach Roberto Martinez na afloop. 'Het is ook een zware loting, omwille van verschillende redenen, maar het zijn fantastische wedstrijden om naar uit te kijken, vanwege de banden die er tussen de verschillende landen zijn. Marokko heeft heel wat spelers met een Belgische link, Canada heeft een sterke kwalificatiecampagne achter de rug en dan heb je nog Kroatië, dat we natuurlijk allemaal kennen van het WK in Rusland. Ik kijk alvast uit naar de start van de voorbereiding. Het goede nieuws is dat we onze eerste wedstrijd wat later spelen, waardoor onze voorbereiding langer is en we misschien nog een uitzwaaiwedstrijd kunnen spelen voor onze fans.' Met een positie in een van de laatste groepen kreeg bondscoach Roberto Martinez min of meer wat hij voor de loting gehoopt had. Omdat het WK dit jaar tijdens de wintermaanden gespeeld wordt, zal er in plaats van 3 weken slechts 1 week voorbereiding zijn. Dankzij hun plaats in groep F werken de Belgen hun eerste wedstrijd in Qatar twee dagen later af dan de teams in groepen A en B, die het toernooi op 21 november aanvatten. Op 24 november wordt in de groepen G en H de groepsfase afgesloten.Met Canada, Marokko en Kroatië kwam er overigens een leuke groep voor de Belgen uit de potten. De Canadezen, met onder meer Bruggeling Tajon Buchanan, Jonathan David (ex-AA Gent) en Alphonso Davies in de rangen, spelen sprankelend voetbal en zijn er voor het eerst sinds 1986 weer bij op een WK-eindronde. Een wedstrijd tegen Marokko is voor ons land altijd speciaal. Het wordt de eerste confrontatie sinds 2008, toen de Marokkanen met 1-4 kwamen winnen in een oefeninterland. In de groepsfase van het WK van 1994 stonden beide landen al eens tegenover elkaar. In een broeierig Orlando haalden de Duivels het toen met 1-0 dankzij een vroeg doelpunt van Marc Degryse.De eventuele tweede ronde kondigt zich echter als bijzonder lastig aan. De top twee uit de groep van de Belgen staat daarin tegenover de top twee uit groep E, met daarin Spanje en Duitsland als sterkste landen. Japan is daarin het derde land, nummer vier moet nog komen uit de intercontinentale barrages. In de kwartfinales behoort dan weer een clash met Brazilië of Portugal tot de mogelijkheden. In 2018 gingen de Belgen in de kwartfinales met 1-2 voorbij de Seleçao, vorig jaar waren ze te sterk voor de Portugezen, in de achtste finales van het EK.Voor de Rode Duivels wordt het WK in Qatar het derde op een rij, na de WK's in 2014 en 2018. Dat is geen record, want tussen 1982 en 2002 waren de Belgen er zes keer op rij bij. Met in tussentijd ook nog kwalificaties voor de EK's van 2016 en 2020 is het wel al het vijfde grote toernooi op rij voor deze Gouden Generatie, die stilaan aan zijn laatste kunststukje toe is. Met een derde plaats op het WK van vier jaar geleden in Rusland werd voor ons land het beste resultaat ooit neergezet. In de EK's van 2016 en 2020, en het WK van 2014, waren de kwartfinales telkens het eindstation. De Final Four van de Nations League werd in de herfst van vorig jaar in het Noord-Italiaanse Turijn afgesloten met de vierde plaats.