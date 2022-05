De Wereldvoetbalbond FIFA heeft donderdag 36 scheidsrechters, 69 assistent-scheidsrechters en 24 videorefs aangewezen voor het WK voetbal in Qatar (21 november-18 december). Onder hen bevinden zich drie vrouwelijke scheidsrechters: de Française Stéphanie Frappart, de Rwandese Salima Mukansanga en de Japanse Yoshimi Yamashita. De FIFA selecteerde ook drie vrouwelijke grensrechters.

Er is opnieuw geen enkele Belgische ref vertegenwoordigd. De laatste Belgische scheidsrechter die aanwezig was op het WK voetbal was Frank De Bleeckere. Hij floot op de Wereldbekers van 2006 en 2010.

'We zijn heel blij dat we voor het eerst in de historie vrouwelijke scheidsrechters hebben kunnen selecteren', zei Pierluigi Collina, de voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de FIFA, in een reactie. 'Dit is het einde van een lang proces, dat enkele jaren geleden begon met de aanstelling van vrouwelijke scheidsrechters bij toernooien van de junioren en senioren. Zo benadrukken we dat voor ons kwaliteit telt en niet iemands geslacht. Ik hoop dat in de toekomst de keuze voor vrouwelijke scheidsrechters bij mannentoernooien als iets normaals wordt gezien en niet langer als iets sensationeels. Ze verdienen het om op dit WK te zijn, omdat ze constant op een hoog niveau presteren.'

