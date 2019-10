Vrijdag stemt de FIFA waar de eerste editie van het hervormde WK voor Clubs wordt gehouden. China is zo goed als zeker de winnaar.

Vanaf 2021 zal de Wereldbeker voor Clubs drastisch veranderen. Waar het huidige format nog zeven kampioenen uit de zes verschillende continentale federaties kende, zal die vanaf 2021 gespeeld worden door 24 clubs. Bovendien zal het niet meer jaarlijks in december worden gespeeld, maar vierjaarlijks in juni en juli. Zo vervangt het de niet zo populaire Confederations Cup, dat een jaar voor het WK werd gespeeld met de verschillende continentale kampioenen plus de regerende wereldkampioen en het gastland van het WK.

