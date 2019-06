WK Vrouwen: Nederland bereikt na zege tegen Kameroen achtste finales, ook Canada stoot door

Nederland heeft zich geplaatst voor de achtste finales op het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. Oranje haalde het zaterdagmiddag op de tweede speeldag in groep E in Valenciennes met 3-1 van Kameroen. Ook Canada veroverde later zaterdag zijn ticket voor de knock-outfase, na een 2-0 winst tegen Nieuw-Zeeland.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Vivianne Miedema (midden) wordt gefeliciteerd door teamgenoten voor het scoren van een goal tegen Kameroen, 15 juni 2019. © Belga

Miedema (41. en 85.) en Bloodworth (48.) scoorden de Nederlandse treffers. Onguene (43.) prikte tussendoor tegen voor Kameroen. Voor Canada troffen Fleming (48.) en Prince (79.) raak. In de stand in poule E tellen Nederland en Canada zes punten, Nieuw-Zeeland en Kameroen (elk 0 ptn) sluiten de rangen. Canada en Nederland bikkelen donderdag om groepswinst, Nieuw-Zeeland en Kameroen spelen om de derde stek. De eerste twee van de zes groepen en de beste vier derdes plaatsen zich voor de achtste finales. Eerder bemachtigden ook al gastland Frankrijk, Duitsland, Italië en Engeland hun ticket voor de achtste finales.