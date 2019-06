WK Vrouwen: Zweden plaatst zich als laatste voor de halve finales

Zweden heeft zaterdag als vierde en laatste land de halve finales bereikt op het WK voetbal voor vrouwen in Frankrijk. De Zweden versloegen in Rennes Duitsland met 2-1. Bij de laatste vier wacht woensdag een confrontatie met Nederland in Lyon. De andere halve finale gaat tussen Engeland en de Verenigde Staten.

Duitsland kwam na een kwartier op voorsprong dankzij een knappe volley van Magull, maar de reactie van Zweden liet niet lang op zich wachten. Halfweg de eerste helft hing Jakobsson de bordjes opnieuw gelijk. Na rust trokken de Zweedse vrouwen het laken naar zich na een goal van Blackstenius. Dankzij haar plek in de halve finales kan Zweden haar beste prestatie (een tweede plaats) op een WK voetbal voor vrouwen nog evenaren of verbeteren. Zweden veroverde zilver in 2003.