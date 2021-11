Wie is rechtstreeks geplaatst en wie speelt barrages?

België, titelverdediger Frankrijk en acht andere Europese landen hebben hun plaats op het WK van 2022 in Qatar reeds veiliggesteld. Nederland heeft dinsdagavond als laatste zijn WK-ticket gepakt. Twaalf Europese landen strijden komend voorjaar nog in de barrages om drie WK-tickets: de tien nummers twee uit de kwalificatiegroepen en de twee beste groepswinnaars uit de Nations League (2020/21), die buiten de top twee van hun kwalificatiegroep eindigden.

Als groepswinnaar geplaatst voor WK: Duitsland, Denemarken, België, Frankrijk, Kroatië, Servië, Spanje, Engeland, Zwitserland en Nederland . Naar de barrages gaan: Noord-Macedonië, Oostenrijk (via Nations League), Portugal, Rusland, Schotland, Zweden, Polen, Italië, Tsjechië (via Nations League), Wales, Turkije en Oekraïne.

