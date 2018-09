Wolfsburg leeft weer op hoop

De trainer als grootste tegenstrever. In 2009 was het op die manier dat Felix Magath met harde hand de VW-club vanuit het niets naar het kampioenschap leidde, met dank ook aan het offensieve trio Misimovic- Dzeko- Grafite.

Verdedigende middenvelder Yannick Gerhardt (24) spreekt over hetzelfde gevoel bij de rol van coach Bruno Labbadia na de onverhoopte 6 op 6 (2-1 tegen Schalke, 1-3 bij Leverkusen) voor de werkgever van Rode Duivel Koen Casteels in de Bundesliga. 'De bijzonder zware fysieke voorbereiding, waarbij de trainer heel streng optrad, leidde ertoe dat de cohesie in de groep alleen maar vergrootte', beweert de ex-speler van FC Köln. 'Alsof hij bij momenten de vijand van de selectie wilde zijn.'

Een heus contrast betekent het met de situatie op 17 mei, toen VfL Wolfsburg met de rug tegen de muur stond en op de rand van degradatie uit de 1. Bundesliga. Een dubbel duel met Holstein Kiel stond geprogrammeerd. Na de 3-1-zege en de nipte 0-1-winst bij de derde uit tweede klasse sloeg opluchting snel om in hoop op betere tijden. Want ook in 2017 was het al bibberen en beven om zich voorbij Eintracht Braunschweig te werken via twee barragematchen.

Twee opeenvolgende zeges bij het seizoensbegin, daarvoor moeten ze bij die Wölfe al terugkeren naar het seizoen 2009/10 onder Armin Veh. 'We beschikken telkens over een plan, dat we goed en consequent uitvoeren, wat het beste doet verhopen', beweert middenvelder Maximilian Arnold (24).

Oud-goalie Jörg Schmadtke, sinds 1 juni de sportieve baas met directeur Marcel Schäfer en in het verleden succesvol bij Hannover 96 en FC Köln, waarschuwt echter voor euforie. Want komende zaterdag komt Hertha BSC op bezoek, ook al goed voor het maximum na twee speeldagen. Nadien volgt een thuisduel met SC Freiburg. 'We moeten realistisch blijven. De rust keerde terug, dat geeft duidelijk vertrouwen. Ik zie de juiste mentaliteit, speelvreugde en cohesie. Dus dreigt er geen gevaar.'