Een dag na de bekerwinst en de wisselfout tegen Preussen Münster, heeft Wolfsburg gereageerd via zijn directeur Jörg Schmadtke. 'Natuurlijk zijn we allemaal teleurgesteld, maar dit heeft geen personele gevolgen.'

Wolfsburg kroop zondag door het oog van de naald in de eerste ronde van de Duitse beker tegen vierdeklasser Preussen Münster. In het slot van de wedstrijd maakten de Wolven 1-1 gelijk en gingen in verlengingen, na een assist van Sebastiaan Bornauw op Wout Weghorst, toch naar de volgende ronde met een 1-3-zege. Alleen zou die overwinning nog een vervelend staartje kunnen krijgen, want coach Mark van Bommel wisselde drie keer in de reguliere tijd en drie keer tijdens de verlengingen. Dat is een keer te veel. Daardoor zou de club van Bornauw, Koen Casteels en Aster Vranckx weleens gediskwalificeerd kunnen worden.

Wolfsburg liet sindsdien niets meer van zich horen, maar er zou wel al twijfel zijn geweest tijdens de wedstrijd. Volgens Duitse media zou Van Bommel nog aan de vierde scheidsrechter hebben gevraagd of het kon en die hield het niet tegen. In de Duitse pers worden de Nederlander en zijn staf wel hard aangepakt. 'Het zegt vooral veel over de onwetendheid bij de Bundesliga-club, maar geeft ook geen positief beeld van het arbitrageteam rond scheidsrechter Christian Dingert', klinkt het bij Kicker. 'De imagoschade voor de Champions League-deelnemer is groot. Blijkbaar is er geen kennis van de regels en weerhielden de twijfels hen er ook niet van om nog een zesde wissel door te voeren.'

Bij Wolfsburg zelf bleef het dus stil. Ook op de clubwebsite kwam de Nederlandse coach niet meer terug op de zaak. Maar maandagmiddag volgde dan toch een statement van de club via directeur Jörg Schmadtke. 'Het is allemaal erg vervelend, maar helaas kan het niet meer worden teruggedraaid. We gaan dit intern bespreken en ervoor zorgen dat zoiets in de toekomst niet opnieuw gebeurt.

'Het is duidelijk dat we allemaal teleurgesteld zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat we onze sportieve ontwikkeling kunnen vervolgen zonder personele consequenties te verbinden aan deze vervelende situatie. Gezien alle woede en frustratie moet je de bal wat lager houden. Ook wij hebben er kort over nagedacht alle betrokken aan te melden voor een cursus begrijpend lezen, maar na wat beraad hebben we besloten dat toch niet te doen.'

Wolfsburg kroop zondag door het oog van de naald in de eerste ronde van de Duitse beker tegen vierdeklasser Preussen Münster. In het slot van de wedstrijd maakten de Wolven 1-1 gelijk en gingen in verlengingen, na een assist van Sebastiaan Bornauw op Wout Weghorst, toch naar de volgende ronde met een 1-3-zege. Alleen zou die overwinning nog een vervelend staartje kunnen krijgen, want coach Mark van Bommel wisselde drie keer in de reguliere tijd en drie keer tijdens de verlengingen. Dat is een keer te veel. Daardoor zou de club van Bornauw, Koen Casteels en Aster Vranckx weleens gediskwalificeerd kunnen worden.Wolfsburg liet sindsdien niets meer van zich horen, maar er zou wel al twijfel zijn geweest tijdens de wedstrijd. Volgens Duitse media zou Van Bommel nog aan de vierde scheidsrechter hebben gevraagd of het kon en die hield het niet tegen. In de Duitse pers worden de Nederlander en zijn staf wel hard aangepakt. 'Het zegt vooral veel over de onwetendheid bij de Bundesliga-club, maar geeft ook geen positief beeld van het arbitrageteam rond scheidsrechter Christian Dingert', klinkt het bij Kicker. 'De imagoschade voor de Champions League-deelnemer is groot. Blijkbaar is er geen kennis van de regels en weerhielden de twijfels hen er ook niet van om nog een zesde wissel door te voeren.'Bij Wolfsburg zelf bleef het dus stil. Ook op de clubwebsite kwam de Nederlandse coach niet meer terug op de zaak. Maar maandagmiddag volgde dan toch een statement van de club via directeur Jörg Schmadtke. 'Het is allemaal erg vervelend, maar helaas kan het niet meer worden teruggedraaid. We gaan dit intern bespreken en ervoor zorgen dat zoiets in de toekomst niet opnieuw gebeurt.'Het is duidelijk dat we allemaal teleurgesteld zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat we onze sportieve ontwikkeling kunnen vervolgen zonder personele consequenties te verbinden aan deze vervelende situatie. Gezien alle woede en frustratie moet je de bal wat lager houden. Ook wij hebben er kort over nagedacht alle betrokken aan te melden voor een cursus begrijpend lezen, maar na wat beraad hebben we besloten dat toch niet te doen.'