De 24-jarige verdediger Marin Pongracic, die momenteel door VFL Wolfsburg wordt uitgeleend aan Borussia Dortmund, sleept zijn moederclub voor de rechter. Dat heeft een arbeidsrechtbank in Braunschweig vrijdag bevestigd.

Pongracic meent namelijk recht te hebben op een bonus ter waarde van 250.000 euro die werd uitbetaald toen Wolfsburg vorig seizoen op de vierde plaats eindigde in de Bundesliga en op die manier een ticket voor de Champions League in de wacht wist te slepen.

Wolfsburg is van mening dat de speler geen recht heeft op de bonus, wegens de opschorting van zijn contract door de uitleenbeurt aan Dortmund.

De zaak komt volgende maand voor de rechtbank. Pongracic ligt nog tot 2024 onder contract bij Wolfsburg.

