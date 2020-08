Met Sevilla krijgt het Wolverhampton van Leander Dendoncker vanavond een ervaren tegenstander in de Europa League. De Spaanse subtopper wordt gecoacht door Julen Lopetegui, die de eigenaars van de Engelse ploeg nog zwaar teleurstelde.

De vreemde afwikkeling van de competities gaat vanavond verder. Terwijl de Belgische Pro League al begonnen is, zijn ze Europees nog bezig met het afronden van vorig seizoen. Nadat gisteren Inter en Manchester United zich plaatsten voor de halve finales, is het vandaag aan het viertal Donetsk-Basel en Wolverhampton-Sevilla om dat te proberen.

Voor Leander Dendoncker is het een lang seizoen aan het worden. Het duel in Duisburg is al het 59e voor zijn ploeg. Op 25 juli 2019 begonnen de Wolves aan de kwalificaties van de Europa League. Als ze na vanavond nog doorgaan, zal het een seizoen van dertien maanden worden. Dat is lang, de vakantie zal kort zijn. In principe start de Premier League al op 12 september, maar eerder kreeg Manchester United al de verzekering dat het iets later zal mogen beginnen. Als Dendoncker en co doorgaan, valt ook hen dat te beurt. De coach hoopt dat hij zijn troepen alsnog drie weken vrij zal kunnen geven.

De kwartfinale tegen Sevilla is al de 59ste wedstrijd voor de Wolves dit seizoen.

Voor het team is dit een belangrijke match, ook financieel. De UEFA heeft hen in de mot. De Financial Fair Play werd de laatste jaren door de club steevast gebroken. Uit de jaarrekening bleek dat het tekort op de jaarbalans groter is dan 30 miljoen euro. Vanwege covid-19 en de verstoring van de inkomsten mogen clubs daar van UEFA boven gaan, maar de club van Dendoncker stapelt al een jaar of drie de verliezen op en om uitsluiting uit Europa tegen te gaan, sloot het een akkoord met de Europese instanties om het jaartekort in 2020 te beperken tot 30 miljoen euro. Daar zit het dus boven. De ploeg toonde zich al akkoord om een forse boete te betalen en is bereid om de kern de twee komende seizoenen af te slanken van 25 naar 23, indien het zich kwalificeert voor Europa.

Wie de Europa League wint, is volgend seizoen geplaatst voor de Champions League en de inkomsten daar zouden de Wolves een heel eind op weg helpen. Dat bezorgt het duel van vanavond extra piment.

De gebroken belofte van Lopetegui

In de vorige ronde schakelde Wolverhampton, dat twee seizoenen geleden promoveerde en de voorbije twee jaar zevende eindigde, Olympiacos uit. Daarin was er pech voor verdediger Jonny Otto, die zijn knie zwaar blesseerde. Hij wordt in de basis allicht vervangen door Ruben Vinagre.

Sevilla, vierde in de eindstand in Spanje, begint aan de kwartfinale met een serie van 18 wedstrijden op rij ongeslagen. Het verloor voor het laatst op 9 februari, bij staartploeg Celta de Vigo. Sevilla lijkt, gezien zijn verleden als vijfvoudig winnaar van deze trofee, de favoriet. Zij hebben ook al ervaring met de knock-outformule in één wedstrijd. In de vorige ronde schakelden ze op die manier AS Roma uit. Dat gebeurde ook in Duisburg, waar vanavond de kwartfinale wordt gespeeld. Een van de sterkhouders achterin is de Braziliaan Diego Carlos. Zijn naam valt dezer dagen in verband met een transfer naar Liverpool.

Sevilla, vierde in de eindstand in Spanje, begint aan de kwartfinale met een serie van 18 wedstrijden op rij ongeslagen.

In de dug-out bij de Spanjaarden zit Julen Lopetegui. Dat is speciaal voor Ruben Neves, een van de vedetten van de Wolves, omdat het Lopetegui was die hem bij Porto lanceerde toen Neves amper zeventien was. Lopetegui heeft het voor jeugd, en dat was best speciaal bij een ploeg als Porto.

Nog specialer is het gegeven dat Lopetegui eigenlijk in de dug-out van de Wolves had kunnen en moeten zitten. Toen op 21 juli 2016 de overname van de ploeg rond geraakte, zo signaleerde The Athletic onlangs, maakte Lopetegui deel uit van de plannen van de nieuwe eigenaars, het Chinese Fosun International. Jorge Mendes faciliteerde een en ander (en leverde ook het gros van de spelers) en Lopetegui was de coach met wie hij de nieuwe kern samenstelde. Maar drie uur voor de deal bekend werd gemaakt, vernam de top van de club dat de Spaanse beloftecoach accepteerde om Vicente Del Bosque aan het hoofd van La Roja op te volgen. Dat kon, omdat Lopetegui Wolverhampton alleen beloofde dat hij zou komen, maar niks op papier zette.

Nu zit de Spanjaard in de dug-out van de tegenstander. Vermoedelijk is die de gebroken belofte niet vergeten.

De vreemde afwikkeling van de competities gaat vanavond verder. Terwijl de Belgische Pro League al begonnen is, zijn ze Europees nog bezig met het afronden van vorig seizoen. Nadat gisteren Inter en Manchester United zich plaatsten voor de halve finales, is het vandaag aan het viertal Donetsk-Basel en Wolverhampton-Sevilla om dat te proberen.Voor Leander Dendoncker is het een lang seizoen aan het worden. Het duel in Duisburg is al het 59e voor zijn ploeg. Op 25 juli 2019 begonnen de Wolves aan de kwalificaties van de Europa League. Als ze na vanavond nog doorgaan, zal het een seizoen van dertien maanden worden. Dat is lang, de vakantie zal kort zijn. In principe start de Premier League al op 12 september, maar eerder kreeg Manchester United al de verzekering dat het iets later zal mogen beginnen. Als Dendoncker en co doorgaan, valt ook hen dat te beurt. De coach hoopt dat hij zijn troepen alsnog drie weken vrij zal kunnen geven.Voor het team is dit een belangrijke match, ook financieel. De UEFA heeft hen in de mot. De Financial Fair Play werd de laatste jaren door de club steevast gebroken. Uit de jaarrekening bleek dat het tekort op de jaarbalans groter is dan 30 miljoen euro. Vanwege covid-19 en de verstoring van de inkomsten mogen clubs daar van UEFA boven gaan, maar de club van Dendoncker stapelt al een jaar of drie de verliezen op en om uitsluiting uit Europa tegen te gaan, sloot het een akkoord met de Europese instanties om het jaartekort in 2020 te beperken tot 30 miljoen euro. Daar zit het dus boven. De ploeg toonde zich al akkoord om een forse boete te betalen en is bereid om de kern de twee komende seizoenen af te slanken van 25 naar 23, indien het zich kwalificeert voor Europa.Wie de Europa League wint, is volgend seizoen geplaatst voor de Champions League en de inkomsten daar zouden de Wolves een heel eind op weg helpen. Dat bezorgt het duel van vanavond extra piment.In de vorige ronde schakelde Wolverhampton, dat twee seizoenen geleden promoveerde en de voorbije twee jaar zevende eindigde, Olympiacos uit. Daarin was er pech voor verdediger Jonny Otto, die zijn knie zwaar blesseerde. Hij wordt in de basis allicht vervangen door Ruben Vinagre.Sevilla, vierde in de eindstand in Spanje, begint aan de kwartfinale met een serie van 18 wedstrijden op rij ongeslagen. Het verloor voor het laatst op 9 februari, bij staartploeg Celta de Vigo. Sevilla lijkt, gezien zijn verleden als vijfvoudig winnaar van deze trofee, de favoriet. Zij hebben ook al ervaring met de knock-outformule in één wedstrijd. In de vorige ronde schakelden ze op die manier AS Roma uit. Dat gebeurde ook in Duisburg, waar vanavond de kwartfinale wordt gespeeld. Een van de sterkhouders achterin is de Braziliaan Diego Carlos. Zijn naam valt dezer dagen in verband met een transfer naar Liverpool.In de dug-out bij de Spanjaarden zit Julen Lopetegui. Dat is speciaal voor Ruben Neves, een van de vedetten van de Wolves, omdat het Lopetegui was die hem bij Porto lanceerde toen Neves amper zeventien was. Lopetegui heeft het voor jeugd, en dat was best speciaal bij een ploeg als Porto.Nog specialer is het gegeven dat Lopetegui eigenlijk in de dug-out van de Wolves had kunnen en moeten zitten. Toen op 21 juli 2016 de overname van de ploeg rond geraakte, zo signaleerde The Athletic onlangs, maakte Lopetegui deel uit van de plannen van de nieuwe eigenaars, het Chinese Fosun International. Jorge Mendes faciliteerde een en ander (en leverde ook het gros van de spelers) en Lopetegui was de coach met wie hij de nieuwe kern samenstelde. Maar drie uur voor de deal bekend werd gemaakt, vernam de top van de club dat de Spaanse beloftecoach accepteerde om Vicente Del Bosque aan het hoofd van La Roja op te volgen. Dat kon, omdat Lopetegui Wolverhampton alleen beloofde dat hij zou komen, maar niks op papier zette.Nu zit de Spanjaard in de dug-out van de tegenstander. Vermoedelijk is die de gebroken belofte niet vergeten.