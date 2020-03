Napoliverdediger Kalidou Koulibaly wordt grof wild op de transfermarkt.

Treedt de 33-voudige Senegalese international straks in de voetsporen van Virgil van Dijk (28), die in januari 2018 voor 84,65 miljoen euro door Liverpool werd overgenomen van Southampton? De Nederlander bracht daar de defensieve stabiliteit die manager Jürgen Klopp nodig had. Het kan, want de 28-jarige Kalidou Koulibaly - die nog tot 2023 onder contract ligt bij Napoli - lijkt stilaan toe aan een nieuwe sportieve uitdaging. De kolos (1,87 meter voor 89 kilogram), die in juli 2014 voor 7,75 miljoen euro overkwam van KRC Genk, is momenteel een van de meest gegeerde centrale verdedigers in Europa. Een gouden toekomst wenkt voor de oud-speler van FC Metz, want zijn transferwaarde wordt geschat op 75 tot 80 miljoen euro. Terwijl zijn eigen voorkeur uitgaat naar Manchester City, waar manager Pep Guardiola een fysiek sterke kracht kan gebruiken, ligt vooral PSG op vinkenslag. Ook Bayern München en Manchester United volgen alles op de voet. Bij het team van trainer Thomas Tuchel wordt Koulibaly aanzien als de meest geschikte opvolger voor de Braziliaanse aanvoerder Thiago Silva (35), die einde contract is. Bij Le Parisien achterhaalden ze dat de Senegalees een duplexappartement in het 15e arrondissement, met een dakterras dat uitgeeft op de Eiffeltoren, kocht. In totaal spendeerde Koulibaly iets meer dan 4 miljoen euro aan dit blok met een oppervlakte van iets minder dan 200 vierkante meter. Het voedt enkel maar de speculaties, ook al zullen de werken pas volledig ten einde zijn in het begin van 2021.