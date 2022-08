Ineos-CEO Jim Ratcliffe wil een deel van Manchester United overkopen van de uitgespuwde Glazer-familie. Zo zou de Britse club het nieuwste onderdeel kunnen worden van het sportimperium van de op twee na rijkste Brit. In die portefeuille zitten ook al wielerploeg Ineos Grenadiers en voetbalploegen OGC Nice en Lausanne.

'Als de club te koop is, is Jim een potentiële koper. Na de gedeeltelijke overname, zouden we op termijn ook gesprekken willen starten om volledig eigenaar te worden', aldus Jim Ratcliffes woordvoerder woensdag tegen The Times. De berichten over een mogelijke overname van Manchester United komen er na een lek via het Amerikaanse magazine Bloomberg dat berichtte dat de Glazers een deel van hun aandelen zouden willen verkopen.

Nieuws dat United-fans graag zullen horen. Al jaren zijn er protesten tegen de familie dat de club nu runt. De dramatische start onder Erik Ten Hag en het gebrek aan geslaagde transfers doet het potje van de fans de laatste weken opnieuw overkoken. Zo is er onder andere een groot protest gepland op maandag.

Sportief keizerrijk

De 67-jarige Ratcliffe, die op 15 kilometer van Old Trafford opgroeide is naar eigen zeggen al van jongs af aan fan van de club. Met een geschat vermogen van zo'n 15 miljard euro zou de Brit ook het in staat zijn om United volledig te kopen. Hij staat bekend als een klassiek voorbeeld van de 'self-made man' met als bijnaam 'The Alchemist' omdat hij van slecht functionerende bedrijven geoliede machines kan maken. Zijn paradepaardje is het chemiebedrijf Ineos, dat tevens een van de grootste fabrieken in de haven van Antwerpen beheert en het op twee na grootste in zijn sector is met 171 productie-eenheden in 24 landen.

Ratcliffe is een enorm ambitieus en energieke man die zoveel mogelijk uit het leven wil halen. Onder dat motto bouwde hij de laatste jaren ook een heus sportimperium uit. Dat begon in 2017, toen hij de Zwitserse voetbalclub Lausanne kocht. Vervolgens voegde hij bijna jaarlijks een nieuw deel toe aan een steeds groter wordend collectief van sportclubs. Er waren de investeringen in een zeilclub, de overname van wielerploeg Sky (nu Ineos Grenadiers) en Ligue 1-club Nice en het partnerschap met F1-ploeg Mercedes. Deze zomer kwam daar bijna de kers op de taart bij toen Ratcliffe een bod van zo'n 5 miljard euro uitbracht op Chelsea, maar de duimen moest leggen tegen Amerikaans zakenman Todd Boehly.

Een uitweg voor de Glazers?

Die kers zou er nu wel kunnen komen met de interesse in de Red Devils. 'Jim bekijkt momenteel de verschillende mogelijkheden, hij weet hoe belangrijk de club is voor de stad en acht de tijd rijp voor een nieuwe start', zegt zijn woordvoerder nog.

Voor de fans lijkt opluchting te overheersen nu er een concrete uitweg aan de horizon opduikt voor de regering van de Glazers. Al is de weg nog lang en lijkt de kans op een onmiddellijke overname heel klein. Een supporterswoordvoerder stelde zich tegen BBC wel kritisch op. 'Supporters vragen al lang om verandering, maar het moet wel de juiste verandering zijn, elke nieuwe eigenaar moet zich volledig achter de waarden en ethos van de club scharen. Bovendien moet er ook ruimte zijn voor mede-eigenaarschap en inspraak van de fans.'

