In Italië maakt Atalanta Bergamo zich op om voor dé verrassing van de eeuw te zorgen. Met ook dank aan ex-Genkie Malinovski.

Precies 35 jaar geleden kaapte een Italiaanse provincieclub voor het laatst de titel, met dank aan zijn 'Belgische' inbreng. Dat was toen het Hellas Verona van Preben Larsen, door de Italianen weggekocht bij Lokeren dat hem als absolute nobody bij de reserven van FC Köln had weggehaald.

Toevallig staat vrijdag de competitiewedstrijd tussen Hellas Verona en Atalanta Bergamo op het programma. Een partij tussen een frisse verschijning in de Serie A (Verona doet het als nieuwkomer goed) en de provincieclub die dit jaar ophef maakt.

Bij het ingaan van de lockdown was Atalanta al dé sensatie in Europa, met zijn kwalificatie voor de laatste acht van de CL. In de competitie stond het mooi vierde, maar wel op vijftien punten van het toen nog ongenaakbaar geachte Juventus.

Met nog vijf speeldagen te gaan staat Atalanta plots tweede (Inter speelt vanavond nog) met 'amper' zeven punten minder dan een krasselende leider, die slechts twee punten pakte in de laatste drie wedstrijden.

Atalanta is een wervelende machine met een wel erg on-Italiaanse voetbalfilosofie: altijd één goal meer maken dan de tegenstander. Nu al zit de ploeg aan 93 goals in de Serie A, waarmee het zijn eigen record al scherper stelde, steeds met nog vijf matchen te gaan. Vorig jaar scoorde geen Italiaanse eersteklasser meer dan de blauw-zwarten uit Bergamo (toen 77 goals). Dit seizoen maakte Atalanta op alle fronten samen al 110 doelpunten.

Invallerstrio

De laatste weken komen er daar ook bij van een goeie bekende van bij ons. Roeslan Malinovski scoorde in de laatste vier matchen drie keer en gaf vier assists. Nochtans is de Oekraïense middenvelder géén titularis in Italië.

Van de 29 eersteklassewedstrijden waarin hij aantrad, viel hij 19 keer in. In totaal zit hij na 33 speeldagen aan 1290 speelminuten, gemiddeld slechts 39 per wedstrijd, maar telkens hij aantreedt, is zijn impact groot.

Twee dagen geleden bewees Atalanta met de 6-2-zege tegen Brescia wat de ploeg dit jaar nog sterker maakt dan in het recordseizoen van vorig jaar. Trainer Gian Piero Gasperini stoelt op continuïteit en heeft een basiselftal, maar zijn sterkte is dat hij de invallers het gevoel geeft dat ook zij basisspelers zijn.

De zege tegen Brescia kwam er dankzij de prestatie van drie zogenaamde bankzitters: Malinovski, die één keer scoorde, Luis Muriel en de Kroaat Mario Pasalic. Die vroeg anderhalf jaar geleden nog om weg te gaan, maar mocht dat niet van de trainer. Tegen Brescia maakte hij een hattrick.

Onder hun drietjes maakte het invallerstrio Muriel-Malinovski-Pasalic al 33 goals: niet weinig.

Lees ook: Luis Muriel troeft Lewandowski en Ronaldo af

Het maakt dat zelfs Oekraïense journalisten verbaasd bellen naar hun Italiaanse collega's, omdat Malinovski ook hen verrast. Toen hij naar België kwam, was hij nog geen international en slechts een bescheiden speler in de Oekraïense competitie.

14 miljoen

Ook in Italië waren alleen de kenners niet verbaasd dat Atalanta 14 miljoen euro aan Genk betaalde voor een onbekende speler. Een goeie investering, blijkt nu, voor de allroundmiddenvelder die schijnbaar moeiteloos met zijn nieuwe rol van subersub heeft leren omgaan.

Als Atalanta dit ritme aanhoudt en Juve verder krasselt, lonkt voor Roeslan een sportief sprookje: na het kampioenschap met Genk een tweede opeenvolgende titel, en misschien een stunt in de CL.

Precies 35 jaar geleden kaapte een Italiaanse provincieclub voor het laatst de titel, met dank aan zijn 'Belgische' inbreng. Dat was toen het Hellas Verona van Preben Larsen, door de Italianen weggekocht bij Lokeren dat hem als absolute nobody bij de reserven van FC Köln had weggehaald. Toevallig staat vrijdag de competitiewedstrijd tussen Hellas Verona en Atalanta Bergamo op het programma. Een partij tussen een frisse verschijning in de Serie A (Verona doet het als nieuwkomer goed) en de provincieclub die dit jaar ophef maakt.Bij het ingaan van de lockdown was Atalanta al dé sensatie in Europa, met zijn kwalificatie voor de laatste acht van de CL. In de competitie stond het mooi vierde, maar wel op vijftien punten van het toen nog ongenaakbaar geachte Juventus. Met nog vijf speeldagen te gaan staat Atalanta plots tweede (Inter speelt vanavond nog) met 'amper' zeven punten minder dan een krasselende leider, die slechts twee punten pakte in de laatste drie wedstrijden.Atalanta is een wervelende machine met een wel erg on-Italiaanse voetbalfilosofie: altijd één goal meer maken dan de tegenstander. Nu al zit de ploeg aan 93 goals in de Serie A, waarmee het zijn eigen record al scherper stelde, steeds met nog vijf matchen te gaan. Vorig jaar scoorde geen Italiaanse eersteklasser meer dan de blauw-zwarten uit Bergamo (toen 77 goals). Dit seizoen maakte Atalanta op alle fronten samen al 110 doelpunten.De laatste weken komen er daar ook bij van een goeie bekende van bij ons. Roeslan Malinovski scoorde in de laatste vier matchen drie keer en gaf vier assists. Nochtans is de Oekraïense middenvelder géén titularis in Italië. Van de 29 eersteklassewedstrijden waarin hij aantrad, viel hij 19 keer in. In totaal zit hij na 33 speeldagen aan 1290 speelminuten, gemiddeld slechts 39 per wedstrijd, maar telkens hij aantreedt, is zijn impact groot.Twee dagen geleden bewees Atalanta met de 6-2-zege tegen Brescia wat de ploeg dit jaar nog sterker maakt dan in het recordseizoen van vorig jaar. Trainer Gian Piero Gasperini stoelt op continuïteit en heeft een basiselftal, maar zijn sterkte is dat hij de invallers het gevoel geeft dat ook zij basisspelers zijn. De zege tegen Brescia kwam er dankzij de prestatie van drie zogenaamde bankzitters: Malinovski, die één keer scoorde, Luis Muriel en de Kroaat Mario Pasalic. Die vroeg anderhalf jaar geleden nog om weg te gaan, maar mocht dat niet van de trainer. Tegen Brescia maakte hij een hattrick.Onder hun drietjes maakte het invallerstrio Muriel-Malinovski-Pasalic al 33 goals: niet weinig.Het maakt dat zelfs Oekraïense journalisten verbaasd bellen naar hun Italiaanse collega's, omdat Malinovski ook hen verrast. Toen hij naar België kwam, was hij nog geen international en slechts een bescheiden speler in de Oekraïense competitie.Ook in Italië waren alleen de kenners niet verbaasd dat Atalanta 14 miljoen euro aan Genk betaalde voor een onbekende speler. Een goeie investering, blijkt nu, voor de allroundmiddenvelder die schijnbaar moeiteloos met zijn nieuwe rol van subersub heeft leren omgaan. Als Atalanta dit ritme aanhoudt en Juve verder krasselt, lonkt voor Roeslan een sportief sprookje: na het kampioenschap met Genk een tweede opeenvolgende titel, en misschien een stunt in de CL.