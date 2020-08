AS Roma heeft een nieuwe eigenaar. Die moet de schuldenlast stoppen en sportief weer een prijs halen.

Vannacht werd de overname van AS Roma afgerond. De Romeinse club was al in handen van een Amerikaanse groep, en blijft Amerikaans. De groep rond de Texaanse zakenman Dan Friedkin betaalde 591 miljoen euro. Daarvan gaat 500 miljoen naar de vorige eigenaars. De rest dient om dit seizoen af te maken en de werking op korte termijn te garanderen. Want financieel staat de club er niet goed voor. Dit seizoen bedraagt het tekort waarschijnlijk 110 miljoen en de vorige eigenaars lieten Roma achter met een nettoschuld van 280 miljoen.

Toen de vorige eigenaars, een groep van een twintigtal investeerders uit de regio rond Boston en Washington met als voorman James Palotta, in november 2011 AS Roma overnamen, droomden ze groot. Hun doel was vooral om een nieuw stadion te bouwen en zo de commerciële inkomsten omhoog te krijgen, maar dat lukte niet: AS Roma deelt zijn stadion nog steeds met Lazio. Beide clubs huren het.

De groep rond Palotta tekende wel een moderne structuur uit en bouwde een mooi trainingscentrum, maar het commerciële luik bleef uit. Het stadion blijft een project en dat had zo zijn gevolgen op het sportieve vlak. AS Roma won in die negen jaar geen enkele prijs, al werd het drie keer tweede en twee keer derde. Vooral de plaats in de halve finale van de CL, na de uitschakeling van Barcelona twee jaar geleden, blijft in de verbeelding hangen. Maar om het structurele verlies een beetje op te vangen liet de club bijna al haar sterkhouders gaan. Doelman Alisson en spits Mo Salah voetballen nu bij Liverpool, Radja Nainggolan verhuisde naar Inter en Miralem Pjanic naar Juventus, terwijl verdediger Konstantinos Manolas nu bij Napoli zit en Antonio Rüdiger naar Chelsea verhuisde. Ook het afscheid van de twee clubiconen, Francesco Totti en Daniele De Rossi, verliep in mineur. Alleen spits Edin Dzeko, een jaar geleden samen met Romelu Lukaku helemaal boven aan het verlanglijstje van Antonio Conte en Inter, bleef.

De nieuwe eigenaar, Dan Friedkin, is een succesvol zakenman uit Texas. Zijn vader Tom maakte fortuin door in 1969 voor een habbekrats (25.000 dollar) de invoerrechten voor het Japanse automerk Toyota voor de VS te kopen. In die tijd geloofde niemand in een doorbraak van Japanse auto's in de VS. Drie jaar eerder waren er in 1966 slechts 20.000 Toyota's in de VS verkocht, in 2018 waren dat er al liefst 2,4 miljoen.

Vandaag handelt de Friedkin Group niet alleen in auto's maar ook in luxehotels en cinema's. Dan Friedkin laat het dagelijkse beheer van de club over aan zijn 30-jarige zoon Ryan. Belangrijk is dat AS Roma na de verkoop eindelijk de transfermarkt op kan. Bedoeling is alvast om naast Dzeko ook de twee grote talenten waar vraag naar is te behouden. Nicolo Zaniolo en Luca Pellegrini mogen in geen geval weg. Sportieve stabiliteit zou goed zijn. De voorbije negen jaar versleet AS Roma liefst acht trainers.

