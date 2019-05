Na een discrete passage bij KV Kortrijk vorig seizoen staat de Algerijn nu volop in de belangstelling in Frankrijk.

Als Atlético Madrid en PSG hun portemonnee voor je willen opentrekken, dan ben je goed bezig. Youcef Atal, de 23-jarige rechtsachter van OGC Nice, zou volgens The Telegraph 40 miljoen euro moeten kosten.

En dat voor een speler die vorig seizoen nog bij KV Kortrijk zat. Door een aanslepende blessure speelde hij maar tien wedstrijden in het Guldensporenstadion, maar dat volstond voor Serge Recordier, de scout van Nice.

Nochtans was die eigenlijk naar België afgezakt om Taiwo Awoniyi van Royal Excel Mouscron te bekijken. Op die 8e april in 2018 wervelde Atal toevallig op de rechterflank tegen Les Hurlus. 'Hij sprong meteen in het oog', herinnert Recordier zich.

Drie maanden later sloeg Nice zijn slag en kocht het de verdediger voor drie miljoen euro. Bij de Zuid-Franse club werd hij een onbetwistbaar titularis en maakte hij dit seizoen al zes goals. Atal is een van de revelaties van het seizoen in de Ligue 1.

De Algerijn maakt indruk met zijn offensieve bijdrage: hij loopt, dribbelt en zet voor. Onvermoeibaar dweilt hij zijn rechterflank af. Het hoogtepunt van het seizoen waren zijn drie doelpunten tegen Guingamp. Coach Patrick Vieira was er als de kippen bij om te zeggen dat Atal niet te koop was.

Maar PSG lijkt niet van plan daar gehoor aan te geven. De Franse kampioen ziet in Atal de ideale opvolger van Thomas Meunier, die op vertrekken staat. Nice zal zijn supertalent echter niet zonder slag of stoot laten gaan.

Joseph Allijns, de voorzitter van KV Kortrijk, had de ontbolstering van Atal trouwens voorspeld: 'De beste Belgische clubs hebben een mooie kans gemist. Vorig jaar was hij financieel nog haalbaar, maar nu niet meer.'

Het is duidelijk dat Youcef Atal in een nieuwe dimensie terechtgekomen is...

Romain Langendries