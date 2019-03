Wout Weghorst excelleert bij VfL Wolfsburg (maar wordt niet opgeroepen voor Oranje)

De traditie wil in Duitsland dat je de wedstrijdbal mag houden na een hattrick. Afgelopen weekend viel de eer te beurt aan Wout Weghorst van VfL Wolfsburg, want bij de 5-2-zege tegenover het Fortuna Düsseldorf was de Nederlandse aanvaller met drie goals en twee assists de gevierde man bij de Volkswagenclub.

