Sinds eind januari zit het voetbalteam uit Wuhan vast in Spanje. De spelers zijn al meer dan twee maanden weg van vrouw en kinderen en hebben geen zekerheid over wanneer ze terug naar huis mogen.

De Chinese ploeg, met thuisbasis in de broeihaard van het coronavirus, zit al ruim een maand vast in het zuiden van Spanje. Daar ging de club zich voorbereiden op de nieuwe Chinese Super League, waarvan de start intussen werd uitgesteld.

Toen de ploeg op 29 januari in Málaga landde, werd iedereen meteen gecontroleerd. Niemand vertoonde symptomen van het coronavirus, liet de Andalusische gezondheidsorganisatie weten.

José González, de Spaanse coach van het team, begrijpt de ongerustheid van veel van zijn landgenoten. 'De naam Wuhan zal veel mensen bang maken, maar ik wil benadrukken dat we al een hele tijd niet meer in de stad zijn geweest.' De ploeg traint namelijk al sinds begin januari in Guangzhou, op zo'n duizend kilometer van Wuhan, en vloog van daaruit naar Spanje.

Intussen bereidt González zijn ploeg op het Iberisch Schiereiland voor op het nieuwe seizoen. Daarbij had hij gehoopt nu en dan een match te kunnen spelen om de trainingsvormen te doorbreken, maar dat was buiten de tegenstanders gerekend. Het Russische Krasnodar en het Gibraltarese Europa FC annuleerden hun wedstrijden tegen de Chinezen.

Clásico bijgewoond

Intussen geraakte bekend dat Wuhan Zall nog minstens tot het einde van de maand in Spanje zal blijven. Volgende week verhuist de ploeg van Sotogrande naar Marbella, om de sleur te doorbreken. Daarbij kreeg het ook al hulp van La Liga. De spelers en de technische staf werden zondagavond uitgenodigd om de clásico bij te wonen en kregen van Real Madrid ook een rondleiding in het Santiago Bernabéu.

'Een heel welkome beloning voor mijn spelers', sprak José González in The Associated Press. 'Ze zijn al weken aan het trainen terwijl ze worden afgeleid door de situatie in hun thuisland.'

Een van de spelers verloor zijn grootmoeder aan het coronavirus.

De Chinese ploeg, met thuisbasis in de broeihaard van het coronavirus, zit al ruim een maand vast in het zuiden van Spanje. Daar ging de club zich voorbereiden op de nieuwe Chinese Super League, waarvan de start intussen werd uitgesteld.Toen de ploeg op 29 januari in Málaga landde, werd iedereen meteen gecontroleerd. Niemand vertoonde symptomen van het coronavirus, liet de Andalusische gezondheidsorganisatie weten. José González, de Spaanse coach van het team, begrijpt de ongerustheid van veel van zijn landgenoten. 'De naam Wuhan zal veel mensen bang maken, maar ik wil benadrukken dat we al een hele tijd niet meer in de stad zijn geweest.' De ploeg traint namelijk al sinds begin januari in Guangzhou, op zo'n duizend kilometer van Wuhan, en vloog van daaruit naar Spanje. Intussen bereidt González zijn ploeg op het Iberisch Schiereiland voor op het nieuwe seizoen. Daarbij had hij gehoopt nu en dan een match te kunnen spelen om de trainingsvormen te doorbreken, maar dat was buiten de tegenstanders gerekend. Het Russische Krasnodar en het Gibraltarese Europa FC annuleerden hun wedstrijden tegen de Chinezen.Intussen geraakte bekend dat Wuhan Zall nog minstens tot het einde van de maand in Spanje zal blijven. Volgende week verhuist de ploeg van Sotogrande naar Marbella, om de sleur te doorbreken. Daarbij kreeg het ook al hulp van La Liga. De spelers en de technische staf werden zondagavond uitgenodigd om de clásico bij te wonen en kregen van Real Madrid ook een rondleiding in het Santiago Bernabéu.'Een heel welkome beloning voor mijn spelers', sprak José González in The Associated Press. 'Ze zijn al weken aan het trainen terwijl ze worden afgeleid door de situatie in hun thuisland.' Een van de spelers verloor zijn grootmoeder aan het coronavirus.