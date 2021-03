Sinds maandag berichten de internationale media dat de Spaanse voetballegende Xabi Alonso volgend seizoen het roer zou overnemen bij Borussia Mönchengladbach. Wat weten we over Alonso als coach?

'Als de opleiding van een voetballer een bepalende factor is in zijn potentieel als trainer, dan zou Xabi Alonso ooit wel eens een van de besten kunnen worden', denkt de gespecialiseerde website The Coaches' Voice. Bij Real Sociedad maakte hij als 18-jarige al indruk onder Josh Toshack, waarna hij in Liverpool onder Rafael Benítez uitgroeide tot een Champions Leaguewinnaar en één van 's werelds beste spelverdelers.In 2009 keerde hij terug naar Spanje waar hij de volgende vijf seizoenen voor Real Madrid uitkwam. Daar voetbalde hij onder Manuel Pellegrini, José Mourinho en won hij in zijn laatste seizoen La Décima onder Carlo Ancelotti. Ook bij de Spaanse nationale ploeg maakte hij toptrainers als Luis Aragonés en Vicente Del Bosque mee, wat leidde tot twee Europese kampioenschappen en een wereldtitel.Dat is geen slecht lijstje om van te leren, met een breed scala aan speelstijlen. 'In Madrid lag de focus vooral op snelle transities, zonder veel passes. Onder Rafa voor Liverpool speelde ik in een 4-2-3-1 als linkerlid van een "dubbele zes". Met Steven Gerrard naast me moest ik mijn positiespel defensief aanpassen, maar naast Javier Mascherano speelde ik iets hoger bij de "tien" en Fernando Torres. We speelden intens en direct', vergeleek Alonso ooit.Dat was echter niet genoeg. Hij wilde ook dominant leren voetballen met de bal in de ploeg. 'Ik ging naar Bayern München om Guardiola's geheimen te leren kennen, zijn roekeloze enthousiasme. We hadden het gevoel dat we onze tegenstanders beter kenden dan zij zichzelf', gaf de Bask in 2019 toe bij The Athletic. De trofeeën in Beieren waren een mooi extraatje, maar in de laatste jaren van zijn actieve voetbalcarrière wilde hij vooral veel bijleren van een van de beste en meest uitdagende coaches aller tijden.In München speelde hij als solo defensieve middenvelder met twee aanvallende types voor zich. 'Je moest een goed trio met de centrale verdedigers vormen in de opbouw en ruimte creëren. Positiespel begrijpen en lezen is belangrijk. Op mijn 32e leerde ik nog erg veel bij', vond Alonso.Doordat Guardiola zijn manschappen zo gedetailleerd informeerde over de tegenstanders, leerde hij ook bij van andere trainers. 'Klopp wilde je in een kooi vangen door je in het vierkant tussen zijn aanvallers en de middenvelders vast te zetten. Daar speelde ik niet graag tegen', herinnerde hij zich. In 2018, na zijn trainersdiploma te hebben behaald en enkele trainingssessies van Manchester City te hebben bijgewoond, begon Alonso aan zijn praktijkervaring als coach.Eerst stond de voormalige controleur een jaartje voor de U14 van Real Madrid alvorens het roer over te nemen van Real Sociedad B op het derde niveau van de Spaanse voetbalpiramide. 'Ik wil een aanvallende ploeg hebben die initiatief neemt en de bal wil. Meestal spelen we in een 4-3-3, maar soms is het met drie verdedigers in een 3-2-2-3-opstelling. Ik wil mijn ploeg verschillende stimuli geven zodat ze meerdere spelsituaties herkennen. Als je het blijft herhalen, doorzet en aantoont wat goed gaat, leren de spelers sneller dan ik dacht', legde hij uit.In zijn eerste seizoen terug bij Los Txuri-Urdin eindigde hij knap vijfde in zijn reeks. Daarop bouwen de jonge Basken dit seizoen voort. Na 19 speelrondes voert Alonso's team het klassement aan met de minste tegendoelpunten en het beste doelsaldo. Die prestaties leveren hem heel wat aandacht op, zeker met een aflopend contract deze zomer.Maandag meldde het Duitse BILD nog dat hij vrijwel zeker Marco Rose bij Borussia Mönchengladbach zou opvolgen, wat de concurrenten van Kicker dinsdagmiddag weerlegden. Waar hij zal belanden is nog niet zeker, maar dat hem een mooie toekomst staat te wachten lijkt onafwendbaar. 'Hij straalt autoriteit uit en spreekt meerdere talen. In de toekomst zal hij een interessante optie voor ons zijn', vindt Bayern-CEO Karl-Heinze Rummenigge.