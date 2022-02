FC Barcelona neemt het in de Europa League op tegen SSC Napoli. Voor trainer Xavi, die iets meer dan honderd dagen geleden werd aangesteld bij de Blaugrana, wordt het alweer een grote test. Hoe verging het de Catalaan in zijn eerste maanden?

Op 6 november vorig jaar werd Xavi Hernández officieel voorgesteld als T1 van FC Barcelona. De oud-middenvelder volgde er een andere Barçalegende op. Nederlander Ronald Koeman werd eind oktober na 15 maanden op straat gezet. Dat er iets moest veranderen bij de Spaanse topclub, was duidelijk. Wat heeft Xavi in zijn eerste maanden anders gedaan?Als nummer zes van het geweldige elftal onder Pep Guardiola beleefde Xavi de absolute hoogdagen van Barcelona vanop de eerste rij. Het gekende dominante voetbal met veel balbezit probeert hij nu ook als trainer te brengen. Maar dat blijkt niet altijd even gemakkelijk. Sinds de komst van Xavi eist Barcelona wel vaker de bal op, maar het balbezit wordt amper omgezet in kansen.In de Spaanse media verschijnt meer dan eens kritiek op de speelstijl van Xavi. "Hij moet niet proberen te voetballen zoals vroeger, het is een ander team. Hij probeert hen te laten spelen zoals hij speelde, maar dat lukt niet", zegt ex-voetballer Javier Clemente in Marca. Ronald Koeman werd vaak verweten te weinig te roteren. Zo speelde de 18-jarige Pedri vorig jaar meer dan zeventig wedstrijden. In zijn eerste maanden als T1 voerde Xavi wel vaak wijzigingen door. Hij gebruikte maar liefst 33 spelers en startte nog geen enkele wedstrijd met dezelfde basiself. Toch heeft het team een duidelijke ruggengraat. Ervaren rotten Sergio Busquets, Jordi Alba en Gerard Piqué vormen samen met jonge talenten Gavi en Nico het skelet van de ploeg. Vooral achteraan varieert Xavi vaak. De defensie is dan ook de zwakke plek van dit Barcelona. Dat is een probleem. In zestien matchen kon Barcelona slechts drie keer de nul houden. En met tien tegengoals in de laatste vijf wedstrijden, lijkt het alleen maar erger te worden. In La Liga schuift Barcelona langzaam maar zeker op in het klassement. Met zes overwinningen en amper één nederlaag in elf matchen, doet Xavi het een pak beter dan zijn Nederlandse voorganger. Momenteel staat Barcelona op de vierde plaats, die recht geeft op een Champions Leagueticket.In de nationale competitie gaat het dus goed. Daartegenover staan pijnlijke resultaten in de bekercompetities. Voor de eerste keer in bijna twee decennia geraakten de Blaugrana niet door de groepsfase van de Champions League. De laatste keer dat dit het geval was, was in het seizoen 2003/2004. Ook in de Spaanse beker en supercup eindigde het verhaal van Xavi en co vroegtijdig. Voorzitter Laporta geeft Xavi tijd en geld om aan een nieuw Barcelona te bouwen. In december werd Ferran Torres voor 55 miljoen euro overgenomen van Manchester City. Met een goal en twee assists in vijf wedstrijden lijkt de jonge Spanjaard zijn geld voorlopig waard.Met clubmonument Dani Alves en voormalig jeugdproduct Adama Traoré keerden twee oude bekenden terug naar Camp Nou. De 38-jarige Alves was in 5 wedstrijden goed voor één goal en drie assists, ook Traoré gaf al twee beslissende passes.Pierre-Emerick Aubameyang, die met slaande deuren vertrok bij Arsenal, kwam nog niet verder dan twee invalbeurten, maar arriveerde in de Catalaanse hoofdstad met een conditionele achterstand.Na zijn debuutoverwinning in de stadsderby tegen Espanyol op 20 november sprak Xavi zijn ambities uit. "De titel is nog niet buiten bereik", klonk het hoopvol. Intussen zijn we bijna drie maanden verder en moet de Barça-legende toegeven dat de eerste plaats te hoog gegrepen is. Met een achterstand van vijftien punten op leider Real Madrid is een stek in de top vier het hoogst haalbare.Flor Van de Weghe