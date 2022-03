Supertalent en internethype Xavi Simons laat dit seizoen ook bij de grote jongens van PSG zien dat hij echt goed kan voetballen. Maar keert de 18-jarige Nederlander binnenkort terug naar het vertrouwde nest in Spanje?

'Het was een vergissing om andere spelers aan de aftrap te brengen', vertelde PSG-coach Mauricio Pochettino na de wedstrijd tegen Lyon. PSG bakte er niet veel van tot ene Xavi Simons op het veld kwam. Nadat de jonge Nederlander vorig seizoen al mocht opdraven in de Franse beker tegen een vierde- en vijfdeklasser, kreeg Simons nu zijn echte Ligue 1-debuut en dat zag er erg goed uit. De doorbraak leek eraan te komen voor het enorme talent.Dat de wereld zo bezig is met een 18-jarige Nederlander, is in Simons' geval geen verrassing. Hij trok al op zijn zevende naar Barcelona en werd daar door een combinatie van een uitstekende techniek en een kapsel à la Carlos Valderrama een hype op het internet. Honderden filmpjes werden gemaakt over het nieuwe wonder van La Masía, die Xavi-achtige passes liet zien. Maar de rage liep wat uit de hand. Met miljoenen volgers werd de jonge Nederlander nog voor zijn zestiende steeds meer als de verlosser voor het jeugdcomplex gezien. Na jaren waarin er nauwelijks nog doorstroming naar het A-elftal was, moest Xavi Simons opnieuw een brug vormen tussen de A-kern en het mythische La Masía. Een erg zware last op zo'n jonge schouders.Dat het hard ging voor Simons, bewijst ook de sponsordeal die hij al op zijn dertiende tekende met Nike. Zo verscheen de piepjonge Nederlander in reclamespotjes die van hem al een miljonair maakte nog vooraleer hij één minuut bij een A-team had gespeeld. Het gaat nu zo ver dat Simons zelfs al een eigen merk binnen het Amerikaanse sportbedrijf heeft. Maar doorbreken bij Barcelona lukte niet. Door de enorme druk op de schouders van coaches als Ernesto Valverde en Quique Setién kregen jongeren geen kans bij de grote jongens. Zelfs een keertje meetrainen zat er niet in. Simons zag dat gebeuren en wou bij een andere club zijn doorbraak forceren. Via makelaar Mino Raiola - natuurlijk hij weer - belandde hij zo op zijn zestiende bij PSG. Was het hem om nog meer geld te doen? Misschien wel, want naar verluidt zou hij al een jaarsalaris hebben van 1 miljoen euro, maar belangrijker was het sportieve project van de Parijzenaren. Hij mocht namelijk al meespelen met de U19 in de prestigieuze Youth League en zou vaak kunnen trainen met de A-kern. Het hele project kreeg een boost met de komst van Mauricio Pochettino in januari vorig jaar. De Argentijn staat erom bekend kansen te geven aan jeugdspelers - kijk maar naar Harry Kane bij Tottenham - en liet Simons al eens opdraven in de Franse beker.Alleen volgde er een hete Franse zomer met de aankoop van de ene sterspeler na de andere. Simons verdween opnieuw naar de achtergrond en moest zich tevreden stellen met de Youth League. Doordat Pochettino de jongeling meer ziet als een aanvaller dan een middenvelder, heeft hij dit seizoen namelijk de concurrentie van onder meer Neymar, Lionel Messi, Ángel di María, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler en Rafinha Alcantara. Ga er maar aan staan. Zijn echte debuut in de Ligue 1 kwam er dan ook pas begin januari tegen Lyon. Veel verloren tijd volgens Simons, die na zijn debuut nog in drie partijen in actie kwam, waarvan twee keer slechts 10 minuten of minder. Het zette de speler en zijn entourage aan het denken: is PSG nog wel de ideale plek om door te breken? Met een aflopend contract in de zomer kan de ondertussen 18-jarige aanvaller na dit seizoen gewoon andere oorden opzoeken, want van een verlenging lijkt momenteel weinig sprake. PSG doet wel moeite, maar het zou vooral Raiola zijn die de boot telkens afhoudt. Volgens verschillende Spaanse media zou de volgende stap van Simons weleens Barcelona kunnen zijn. Het jonge talent vertrok daar net te vroeg, want onder Koeman werd de deur van La Masía weer wijd opengezet. Het jeugdcomplex wordt onder nieuwe voorzitter Joan Laporta dan ook weer in ere hersteld en aanzien als de levensader van de club. Kijk bijvoorbeeld maar naar Pedri, Ansu Fati, Gavi, ... die doorstroomden uit de eigen jeugd en momenteel furore maken bij het A-team. Bovendien zou een terugkeer van Simons naar Catalonië ook voor het imago van de club erg goed zijn. Simons is al op zijn 18e een commerciële voltreffer en een kind van het huis terug naar Camp Nou halen, is misschien wel een niet te missen opportuniteit voor de club, al is de concurrentie ook bij Barça niet min met Pedri, Gavi en De Jong. Het is nu aan Simons om een nieuwe weldoordachte keuze te maken in zijn carrière. Breekt hij komend seizoen echt door of blijft hij voor eeuwig een internethype?