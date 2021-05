Xavi heeft zijn contract bij de Qatarese club Al-Sadd met twee seizoenen verlengd. De coach maakt zo een einde aan het gespeculeer over een nabije terugkeer naar FC Barcelona.

'Ik ben fier bij Al-Sadd te blijven', verklaart de 41-jarige Xavi op de sociale media van de club waar hij sinds 2019 het roer in handen heeft. Met Al-Sadd veroverde hij al zes trofeeën.

'Niet het juiste moment'

De Spaanse pers opperde recent dat Xavi zou terugkeren naar Barça, als opvolger van Ronald Koeman, die sinds het begin van dit seizoen de Catalaanse club coacht. 'Dat is niet correct', aldus de voormalige Spaanse international. 'Ik heb een contract van twee seizoenen bij Al-Sadd, en ik zal dat contract respecteren.' In januari 2020 werd Xavi al gepolst door de Catalaanse grootmacht om daar coach te worden, maar hij sloeg het aanbod af. Hij vond het niet het juiste moment om bij zijn grote liefde aan de slag te gaan.

Xavi was jarenlang sterkhouder bij FC Barcelona. Hij droeg zeventien jaar lang het shirt van Barça, waarmee hij acht keer de landstitel veroverde en vier keer de Champions League won.

