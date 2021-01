Rode Duivel Yannick Carrasco en zijn ploegmaat bij Atlético Madrid Mario Hermoso hebben vrijdag positief getest op het coronavirus. Dat heeft Atlético zaterdag gemeld.

Beide spelers verblijven momenteel, zoals het protocol voorschrijft, in thuisisolatie.

Atlético, koploper in de Spaanse Liga, maakt zondag op de 21e speeldag de trip naar middenmotor Cadiz. Coach Diego Simeone zal hierbij dus niet kunnen rekenen op Carrasco en Hermoso.

De 27-jarige Belg is dit jaar een vaste waarde bij het team uit Madrid. Hij was dit seizoen al goed voor in totaal drie doelpunten. Ook nam Carrasco al vijf assists voor zijn rekening.

